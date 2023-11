Ibai Llanos anuncia grandes cambios en su emisión de las Campanadas: "Es algo que nunca se ha hecho en ningún sitio"

Ibai Llanos sigue siendo uno de los creadores que más sorprende con sus eventos dentro de Twitch y este próximo mes de diciembre viene lleno de proyectos. Además de realizar una edición más del Ibainéfico, ya está preparando las Campanadas.

El streamer vasco retransmitió por primera vez las uvas en 2020 sin esperarse el éxito que tuvo. Por eso, el siguiente año decidió crear un directo más profesional y contó, por sorpresa, con Ramón García en la Puerta del Sol. En la última edición, en 2022, estuvo también Anne Igartiburu.

Con este nivel, sus espectadores ya aguardan otra gran producción por parte de Llanos. Por eso, en su último directo, ha avisado que está planeando algo muy diferente.

📣ll Ibai sobre las campanadas de este año👀 pic.twitter.com/WbjJF9qEqF — Info Ibai (@INF0IBAI) November 28, 2023

Ibai ha comentado que le apetecía dar un cambio radical a sus dos proyectos de diciembre. Al igual que su directo benéfico va a estar centrado en el fútbol, las campanadas "van a ser una fumada".

"Ya veréis el lugar y el sitio donde lo vamos a hacer va a hacer", ha adelantado: "Será verdaderamente extraño este año, sobre todo porque es algo que no se ha hecho en ningún sitio".

"Me apetecía cambiarlo y va a ser divertido", ha añadido, dando a entender que no tendrán lugar en la icónica Plaza del Sol de Madrid. "A ver si os puedo decir quién me va a acompañar", ha comentado también, esperando sorprender con los protagonistas.

"Hemos querido cambiar el formato mucho", ha concluido. Por eso, es posible que tampoco incluya a ninguna persona famosa de la televisión y se aleje por completo de lo que suelen hacer los medios convencionales. Incluso podría decidirse a hacerlo más cerca de su casa en Barcelona o, en su ciudad natal, Bilbao.