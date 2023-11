La inflación se modera al 3,2% en noviembre y apunta a una subida de las pensiones del 3,8% en 2024

La lectura del dato de inflación de noviembre trae consigo buenas noticias para los pensionistas. Según el avance provisional publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC se ha moderado tres décimas en el último mes hasta una tasa de variación interanual del 3,2% gracias a la evolución del precio de la electricidad, los carburantes y los alimentos. De confirmarse esta cifra, con la que se cierra el cálculo para la subida de las pensiones en 2024, la retribución de los jubilados se revalorizará un 3,8% el próximo año.

La desaceleración de la inflación registrada en noviembre supone una variación positiva del IPC respecto a la tasa interanual del 3,5% en el que el dato llevaba instalado dos meses, después de haber vuelto a las subidas desde el 1,9% anotado en junio. Aunque los precios siguen subiendo, lo hacen a un ritmo más lento y lejos de los niveles de hace un año, cuando en noviembre de 2022 la inflación alcanzaba una tasa del 6,8%. "El dato adelantado del IPC de noviembre es una muy buena noticia", ha valorado la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño.

El dato publicado este miércoles permite ya calcular -todavía de manera provisional- el IPC promedio del año a partir de la media de todas las lecturas mensuales del indicador hasta desde diciembre de 2022 hasta noviembre de 2023. Dicha cifra marca la subida de las pensiones para el próximo año, según la última modificación acordada para vincular las pagas al IPC y evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. De confirmarse el avance del INE, las pensiones subirían finalmente un 3,8% a partir del 1 de enero de 2024.

La inflación no solo está en el punto de mira para la revalorización de las pensiones, sino que también está pendiente la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propuso la semana pasada que está remuneración se eleve por encima de la inflación hasta al menos los 1.120 euros mensuales, después de que la patronal planteara un alza del 3%. La propuesta de los sindicatos es más ambiciosa y ambigua. CCOO y UGT no dan una cifra todavía, aunque sí hablan de que vincular la subida a la inflación de los alimentos -en octubre se situó en el 9,5%-, muy por encima todavía del índice general. En todo, caso las negociaciones no han hecho más que empezar. Los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo se reúnen este jueves.

Por su parte, la inflación subyacente se ha moderado en noviembre al caer hasta una tasa interanual del 4,5%, frente al 5,2% anotado en octubre. Se trata del cuarto mes consecutivo en el que el IPC subyacene modera su crecimiento. Este indicador descuenta del cálculo el precio de la energía y de los alimentos no elaborados por su alta volatilidad, de manera que permite observar hasta qué punto el alza de precios se ha contagiado al conjunto de la economía.

