Chelo García-Cortés habla de Ángel Cristo Jr. tras sus palabras sobre Bárbara Rey: "Tiene un problema, se tiene que tratar"

Si ya se hablaba de ella antes de que se emitiera, la entrevista de Ángel Cristo Jr. en ¡De viernes!, en la que hablaba como nunca de su madre, Bárbara Rey, sigue coleando todavía con la pronunciación de distintas personas cercanas a la familia, como Chelo García-Cortés.

"A mí ella, desde el biberón que me metía el orfidal, me ha medicado toda la vida porque el problema era yo, las discusiones era yo, el problema no era un niño que no era feliz, el problema no era una madre que no se ocupaba de su hijo o hija", declaró el pasado viernes en Telecinco.

Desde que se adelantaran algunos titulares, tanto su hermana Sofía Cristo como la propia Bárbara Rey se han pronunciado para mostrar su enfado y su preocupación, respectivamente. Pero ahora ha sido cuando la periodista y excolaboradora de Sálvame, amiga íntima de la exvedette que ha visto crecer a sus dos hijos, ha hablado.

García-Cortés ha dado su opinión este martes con Espejo público por teléfono y ha asegurado que nunca se habría imaginado que esto fuese a suceder: "Nunca pensé que esto pudiera llegar a ocurrir. Ángel es una persona extremadamente sensible, lo cual podía provocar que por la mañana tuviera una personalidad y por la tarde tuviera otra".

"Se le ha dado lo mejor, pero creo que por lo que él ha vivido, tiene un problema, se le tiene que tratar", ha asegurado. "Lo mismo que le llevó a los mejores internados, le llevó también a los mejores médicos".

"Yo conozco episodios complicados... Yo sé los episodios complicados del padre, los episodios complicados de después no los he presenciado, pero los sé porque estoy muy cerca de la familia", ha añadido.

Además, Chelo García-Cortés también ha hablado sobre Bárbara Rey como abuela y ha defendido que no ha podido disfrutar por la situación de Ángel Cristo Jr. con su exmujer: "Ella ha sufrido y sigue sufriendo porque no puede ejercer como abuela todo lo que ella quisiera".

"Bárbara podría tomar medidas y ejercer legalmente sus derechos como abuela, pero para hacerlo tendría que denunciar a la madre de su nieta y a su propio hijo. ¿Tú crees que Bárbara va a denunciar a su hijo? Jamás", ha añadido.