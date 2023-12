Los motivos por los que alguien puede originar un trastorno alimenticio son muy diversos, desde la ansiedad a problemas en la infancia, por poner dos ejemplos, aunque en el caso de las celebrities, muchos se suelen deber a la falta de autoestima, generada, sobre todo hoy en día, por una continuada exposición y el consiguiente juicio público, y unos estándares de belleza en la mayoría de ocasiones inalcanzables, por lo que se vuelven casi doblemente inalcanzables para quienes no tienen los mismos medios las estrellas.

Aun así, no han faltado las famosas y famosos que han contado su pasado o su presente con un trastorno de la alimentación, ya sea en forma de bulimia, de anorexia o de cualquier otro. En España, ante todo han sido las mujeres las que han hablado del tema, sin que ello signifique que no afecte también a los hombres, que igualmente hannarrado en algunas ocasiones su difícil relación con la comida.

Repasamos, pues, personalidades de la farándula española que han sufrido trastornos de la alimentación y que han hablado pública y notoriamente sobre cómo superarlos.

Nieves Álvarez

Quizá uno de los casos más notables. La modelo y presentadora de televisión narró su experiencia en un libro en 2001, Yo vencí la anorexia, en el que relataba cómo llegó a pesar apenas 42 kilos y que estuvo al borde de la muerte. Un par de años después, Nieves Álvarez sería la protagonista de una campaña publicitaria del Ministerio de Sanidad con el lema "Si necesitas ayuda, pídela. Yo lo hice". Aunque se tienda a pensar que se debió a su profesión, ella misma reconoció lo contrario: "La moda me salvó".

Nieves Álvarez. TVE

Violeta Mangriñán

Ahora se encuentra esperando su segundo bebé, pero la colaboradora de televisión e influencer con más de dos millones de seguidores se abrió a sus followers explicando que sufría anorexia, un problema que, según ella, le estaba "quitando la vida", martirizándose cada vez que se saltaba una dieta.

"Normalmente, intento comer sano de lunes a domingo, pero un día me salto la dieta, y esos días que lo hago me siento muy mal hasta el punto en el que, después, me tiro dos o tres días sin comer”, confesó Violeta Mangriñán. "El primer paso para solucionarlo es reconocerlo", añadió, para finalizar: "Contarlo me da vergüenza, porque me cuesta compartir mis debilidades o mis 'trapos sucios', pero me pasa, necesito ayuda y la he buscado y la he encontrado".

Violeta Mangriñán. WIREIMAGE / GETTY IMAGES

María Patiño

Lo contó en una entrevista concedida a la revista Lecturas. María Patiño explicó que había sufrido bulimia con 23 años, un trastorno que ella considera "de por vida", aunque no haya vuelto a recaer. La presentadora y colaboradora insistió, eso sí, en haber seguido una estricta dieta saludable a lo largo de los años y en haberse apoyado en familiares y amigos. "No puedo darme comilonas o saltarme una comida. Jamás como pizza, hamburguesa o paella", agregó.

María Patiño en el 'Deluxe'. MEDIASET

Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez lleva años hablando de su relación con la comida, el peso y la imagen. "No es fácil la relación con tu físico y menos si tu imagen es de dominio público. Estoy convencido de que no tendría estas comeduras de tarro si no trabajara en televisión", ha llegado a decir.

Si bien no ha especificado que se trate de un trastorno alimenticio como tal, el presentador reconoció que para controlar su peso pide básculas en los hoteles en los que se aloja y que irse de vacaciones es a veces un suplicio porque le "genera ansiedad" no controlar lo que come, porque ya han sido "tantos años luchando contra los kilos".

Asimismo, especificó que ha desestimado todo "complejo de culpa", pero que a veces los comentarios que le hacen en Instagram, aunque sea para bien, a él le obligan a no relajarse: "Lo que ellos es un piropo para mí es un motivo de alarma porque siempre aparece una amenazadora voz en mi interior que me recuerda que vaya con cuidado, que no me pase".

Jorge Javier Vázquez en el 'Deluxe'. MEDIASET

Ruth Lorenzo

Ruth Lorenzo confesó en su momento que para ella fue un antes y un después en su relación con la comida y con su cuerpo el divorcio de sus padres justo antes de entrar en la pubertad. La cantante murciana sufrió entonces un doble episodio de bulimia y anorexia que le duró desde los nueve hasta los 30 años.

Además, explicó que tenía incluso sus "trucos" para que nadie se diese cuenta y que llegó a "autolesionarse". "Se soluciona con mucho tiempo, mucha paciencia, mucho amor de tu familia y mucha terapia. Así que ahora soy una mujer que come feliz", incidió.

Ruth Lorenzo. WireImage

María Pedraza

La intérprete, que saltó a la fama con la serie Élite, reveló en una entrevista en El Hormiguero que había sufrido anorexia durante la adolescencia, sobre todo en sus inicios con las diferentes disciplinas que maneja. "La danza requiere ciertas aptitudes estéticas, físicas y al final… Yo he tocado este tema, pero salí sola", dijo.

"No llegué a los extremos del personaje [estaba presentando la película Las niñas de cristal], pero intenté llevar este tema con distancia. Contaba las calorías del plato y ahora siento que vivo guay. Ahora ya como que paso, postres y todo. Paso de contar calorías", declaró María Pedraza.

Maria Pedraza. Mondadori Portfolio / Getty

Lola Índigo

La cantante Lola Índigo, también en El Hormiguero, se confesó sobre la forma en que padeció y superó un trastorno alimenticio, explicando de primeras que es algo de lo que "nunca" había hablado, quizá porque sigue siendo un tema tabú.

"Dejé de comer. Me mataba de hambre y estaba débil. Me mareaba mucho", explicó la artista madrileña aunque criada en la provincia de Granada, así como que, sobre todo, le sobrevino por la cantidad de negativas que recibía en las audiciones a las que iba, acentuándose cuando se marchó a trabajar a China. Antes de zanjar el tema, eso sí, reveló que aquello quedó, de alguna forma, atrás: "Entendí que tenía que quererme un poquito más y cuidarme".

La artista Lola Índigo posa en un photocall en Madrid, el pasado 6 de junio. Getty Images

Javier Cámara

Javier Cámara confesó que su gran "perdición" era "el frigorífoco en general" cuando Pablo Motos le preguntó cómo se cuidaba. "Me encantaría no comer cosas con azúcar, pero no lo he conseguido. Estoy aprendiendo a controlar la ansiedad. Tengo varios problemas", afirmó entonces, haciendo patentes sus problemas con la comida.

"Lo que me pasa es que no me doy cuenta... Tú te engañas. Empiezas a abrir el frigorífico y vas comiendo. La gente te dice apaga la tele, mastica. Yo estoy aprendiendo a masticar... Es ansiedad, pero la controlaremos", reveló, así como que hay fans que se han tomado muchas libertades a la hora de tratar su físico, llegando a darle collejas [por su personaje en la serie 7 vidas] o "las señoras que te tocan la barriga y te agarran del michelín".

Javier Cámara, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Shaila Dúrcal

Famosas fueron las imágenes de la hija de Rocío Dúrcal tras una sorprendente bajada de peso tras el fallecimiento de su madre. Estaba en mitad de su veintena, pero como años más tarde le reveló a Toñi Moreno, sus problemas con la comida comenzaron mucho antes.

"Creo que lo escondía mucho. Cuando más lo sufrí fue de los 15 a los 20 años, más o menos. Creo que fue lo mas difícil. Ya a los treinta y tantos es cuando logré tener una mentalidad estable con la comida pero hay momentos y momentos en la vida", explicó Shaila Dúrcal.

"A mí me engorda el aire. A mí siempre me ha perseguido subir y bajar el peso. Uno lo va sobrellevando como puede. Estuve en esas edades jóvenes y con la cabeza confundida. Nunca tuve anorexia pero sí tenía ese desarreglo de comida", reveló, algo que empeoró debido a que sufre de "hipertiroidismo". "He usado la comida para castigarme y premiarme... Ahora estoy manos a la obra con la vida sana porque quiero sentirme bien", dijo en 2022.

Shaila Dúrcal. Getty Images

Nathalie Poza

Nathalie Poza, en una entrevista en XL Semanal, reveló que su juventud estuvo marcada enormemente por sus trastornos alimenticios y problemas con la comida. Sobre todo, la anorexia, la cual se vio agravada durante sus primeros pasos en la industria audiovisual.

"He pasado etapas muy desnortada, y de adolescente tuve trastornos alimentarios muy fuertes. Se puso de moda vomitar y, aunque estaba monísima, me veía siempre muy gorda. Me he castigado mucho por la anorexia durante muchos años", afirmó.

"No hay nada más terrible que un productor te pida que adelgaces cinco kilos. Empiezas a no cenar", agregó la ganadora de dos Premios Goya. "Es horrible que alguien que te está dando trabajo te diga eso de 'qué bien lo haces, pero ya si perdieses tres o cuatro kilos…'", confesó, así como que esa persona "sigue trabajando" en la actualidad.