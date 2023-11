La capacidad de Hollywood para retratar sus entresijos conforme pasan algunos años debería darle cabida en algún momento a todos esos directivos de los grandes estudios que, en base a sus estándares de belleza, decidieron rechazar para ciertos papeles a varias actrices debido a que no eran "suficientemente sexys", una idea de negocio tan poco fiable como misógina.

Porque multitud de intérpretes han tenido que sufrir la negativa de los productores o directores a que apareciesen en sus películas o series por no entrar dentro de lo que ellos en ese momento consideraban que debía ser una mujer bella. Idea esta que, con el tiempo, se ha demostrado como errónea, habida cuenta de la carrera exitosa de muchas de ellas.

Aunque también se ha dado en algún momento con actores —Martin Campbell, por ejemplo, admitió que no consideraba a Daniel Craig "un hombre tradicionalmente considerado guapo" para ser el nuevo 007 en Casino Royale— es bastante común que hayan sido ellas quienes han alzado la voz, aunque no siempre dando nombres... Con toda probabilidad porque hay quienes siguen en sus puestos.

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon ha vivido de todo. Confesó que, una vez, teniendo alrededor de 20 años, fue rechazada porque era "demasiado lista" para interpretar el papel de una mujer joven, así como que su representante por aquel entonces le recomendó que no aparentara ser tan inteligente y que se pusiera "un traje sexy" cuando fuese a tratar con los productores porque los estudios la confundían con sus anteriores películas y no la veían como una mujer guapa.

De hecho, esto ocurrió cuando casi pierde uno de sus papeles más recordados, la protagonista de Una rubia muy legal. "Pensaron que era una arpía. Mi mánager me llamó y me dijo: 'Tienes que reunirte con el jefe del estudio porque te va a decir que no, ya que cree que eres como tu personaje de Election, una repelente'. Y luego que me vistiera sexy", confesó.

"Y tienes 23 años, un bebé en casa, necesitas el dinero y eso te lo dice gente que sabe lo que está haciendo. Me río ahora para no pensar en todas las cosas que nos dijeron que hiciéramos", añadió ante The Hollywood Reporter.

Elle Fanning

Un caso horrible le ocurrió a Elle Fanning, dado que en aquel entonces solo tenía 16 años. Hizo una audición para una comedia de padre e hija y no consiguió el papel. Sin embargo, poco después le llegó la razón por la que no había sido seleccionada: a pesar de ser una niña, no era "follable".

"Este [comentario] me afectó. Tenía 16 años y esa persona había dicho 'Oh, sí, si no consiguió el papel en esa road trip es porque es 'infollable'. Es tan repugnante. Hay tantas historias como esta que he escuchado y hablado con la gente. Ahora me río de ello y pienso: '¡Qué cerdo más asqueroso!'", rememoró Elle en The Hollywood Reporter.

Catherine Zeta-Jones

Nos vamos a las tablas del teatro. A una jovencísima Catherine Zeta-Jones, que entonces apenas tenía 19 años, tuvieron la desfachatez de rechazarla para el papel protagonista de la obra Aspects of Love de Andrew Lloyd Webber el propio compositor y el director, Trevor Nunn, porque no era ni "demasiado mayor" ni "demasiado guapa".

Lo más curioso, además, es que se suponía que el personaje para que el que estaba haciendo la audición tenía 20 años. "Yo ni siquiera tenía 20, y recuerdo que le dije que podía ser tan fea o tan joven como él quisiera, pero no sirvió de nada", recordó Zeta-Jones, quien años más tarde sí trabajaría con Nunn en otra obra musical de Stepehn Sondheim.

Sally Field

Un caso curioso el de Sally Field, porque finalmente sí consiguió el papel. Fue en Los caraduras, a finales de la década de los 70. La dos veces ganadora del Oscar a Mejor Actriz —de tres nominaciones— se enteró más tarde que había sido su compañero de reparto y protagonista, Burt Reynolds, quien luchó para que estuviese en la cinta.

"Yo deseaba muchísimo que ella estuviese, pero los realizadores decían: 'Bueno, es que no es sexy'. Y yo les dije: 'No lo entendéis, el talento es sexy'. Y ella lo tiene", rememoró Reynolds en el programa Today unos meses antes de fallecer, en 2018.

Kate Beckinsale

Kate Beckinsale también terminó haciéndose con el papel que quería, en la recordada película Pearl Harbor, si bien detalló luego que el director Michael Bay siempre se mostró reacio a que fuera la elegida porque no era lo suficientemente "hot".

"Tengo la sensación de que él estaba muy molesto porque ni yo no era rubia ni mis tetas eran más grandes que mi cabeza, por lo que para él yo no servía como mujer atractiva. Así que entró pánico y se preocupaba diciendo cosas como '¿Cómo diablos vamos a hacer que sea sexy?'. Una podría pensar que te lo tomarías como algo personal, pero, como era tan loco aquello, de alguna manera me las arreglé para no hacerlo", explicó.

Winona Ryder

Winona Ryder, prefirió no dar nombres, pero en los inicios de su carrera, durante los años 80, le aseguraron que no era "lo bastante atractiva" como para convertirse en una estrella. Ocurrió durante una audición que ella recuerda bastante bien, si bien prefiere todavía hoy no dar nombres.

Una directora de cásting, en una audición concreta, la paró a mitad de frase y le dijo: "Mira, niña, no deberías ser actriz. No eres lo bastante guapa. Deberías volver a tu país de origen [aunque es estadounidense] y estudiar. No tienes madera".

"Fue muy brusca; sinceramente, creo que pensó que me estaba haciendo un favor, pero yo tenía unos 15 ó 16 años. Y es curioso, porque se convirtió en una muestra de cómo me criaron mis padres: no me arrugué. Ellos me habían inculcado que era mucho más genial ser alguien único y no como la mayoría", confesó Ryder.

Maggie Gyllenhaal

Al principio de su carrera, a Maggie Gyllenhaal la rechazaron innumerables veces porque no ser suficientemente sexy. De hecho, rememoró en The Hollywood Reportes un cásting en particular en el que hizo de todo para parecer atractiva y aun así fue rechazada.

"Cuando estaba empezando, solía escuchar muchos noes. Y todavía lo escucho: 'No eres lo suficientemente sexy' o 'No eres lo suficientemente bonita'", comenzó explicando.

"Cuando era muy joven, hice una audición para una película realmente mala de vampiros. Llevé un vestido para la audición que pensaba que era muy sexy. Y me volvieron a decir que no era lo suficientemente sexy. Mi mánager en ese momento me dijo: '¿Vuelves dentro y les das algo aún más caliente?'. Así que me puse unos pantalones de cuero, una camisa ajustada de leopardo rosa, e hice la audición otra vez. Y como con todo ello no conseguí el papel, pensé: '¡Pus muy bien, a tomar por culo esta mierda!'", añadió.

Minnie Driver

Casi no consigue Minnie Driver el papel cuando hizo la audición para El indomable Will Hunting dado que uno de los productores pensaba que no era "lo suficientemente sexy". Minnie, que no solo consiguió el rol sino que fue nominada al Oscar, aseguró en una entrevista con The Cut lo duro que fue para ella escuchar esas palabras.

"Es devastador que te digan a los 26 años que no eres sexy, cuando acabas de superar toda la angustia adolescente y has empeza a pensar, ya sabes, cosas como 'Pues quizá me veo bien con la luz, los zapatos y el vestido adecuados'. Menos mal que tenía dentrás a mi increíble familia, que me decían: 'A la mierda. Eres hermosa en todos los niveles. Y si una persona no lo ve así, que se joda'", resumió.

Sarah Jessica Parker

El caso de Sarah Jessica Parker no fue el de un cásting, sino de una revista. Concretamente, un número de Maxim del año 2007, que la clasificó como "la mujer viva menos sexy" del mundo en una votación que hizo la publicación.

"¿Tengo enormes tetas postizas, bótox y labios grandes? No. ¿Encajo en los ideales y estándares de algunos hombres que escriben en una revista para hombres? Pues quizá no. ¿Soy de verdad la mujer menos sexy del mundo? ¡Joder, eso es muy loco! Es una cosa brutal, tan llena de rabia y de odio. ¿Pero yo qué le puedo hacer? Supongo que no se le puede gustar a todo el mundo", respondió SJP.

La revista acabaría disculpándose con ella.