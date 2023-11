La oposición llama "dictador" a Almeida por no dejarles hablar en el acto por el 25-N y él defiende el "protagonismo" de las víctimas

Lejos de unirse por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid han sumado sus fuerzas este viernes contra José Luis Martínez-Almeida. ¿Por qué? El alcalde popular ha retirado la palabra a Más Madrid, PSOE y Vox en la celebración anticipada del 25 de noviembre para que "sean las mujeres víctimas y sus testimonios las protagonistas". Una decisión tan inédita como inesperada que la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha considerado más "propia de un dictador o un tirano".

La bronca se ha desatado al filo de las diez de la mañana en la explanada del Palacio de Cibeles. Después de que todas las formaciones, salvo Vox, se unieran tras una pancarta contra la lacra de la Violencia Género, Maroto ha abierto fuego: "Es un día triste, como saben, el señor Almeida nos ha expulsado del acto en un nuevo gesto de totalitarismo. Los partidos que representamos a una mayoría de vecinos y vecinas de Madrid no podemos tener voz. Pero no nos van a callar".

También la jefa de la oposición, Rita Maestre, ha denunciado que "por primera vez en ocho años" no van a poder hablar en esta ceremonia porque el alcalde quiere ponerles "una mordaza, quiere que no se oigan las voces feministas dentro del Ayuntamiento y, si no se oyen dentro, se oirán fuera". Y "bastante disgustada" la concejal de Vox Carla Toscano ha lamentado que Almeida haya considerado que "es un acto solo para el PP".

Llovía sobre mojado. Apenas 24 horas antes, el alcalde expulsó, a golpe de decreto y sin previo aviso, a todos las formaciones de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural de la ciudad. Un órgano que dilucida asuntos como la tala de árboles por las obras de la línea 11 de Metro o los Planes Especiales de Jardines Históricos Protegidos, donde desde este viernes los grupos tampoco tendrán voz.

Tras el chaparrón de críticas, Almeida ha defendido su decisión: "Los grupos municipales podemos hablar 365 días del año, y este es el día en el que deben hablar precisamente aquellas mujeres a las que homenajeamos, que son las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia, a las que queremos dar voz y las que queremos que sean protagonistas exclusivas de este día".

Frente a las acusaciones de "tirano" o "dictador", el primer edil ha considerado que es "una hipérbole y una exageración como pocas veces" ha visto en política. Lo que "me ratifica en que hemos tomado la decisión acertada", ha añadido antes de señalar que le parece "asombroso" que sean "tan egoístas de manchar este acto y el testimonio que nos van a dar dos mujeres hoy aquí, porque no puedan hablar tres minutos", en referencia a las palabras de Maestre y Maroto.

Al ser inquirido sobre el uso reciente de los mismos calificativos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Almeida ha aseverado que él no lo ha llamado "tirano o dictador en ningún caso". Tampoco la presidenta Ayuso, ha dicho. "No, no, no hemos hablado de dictadura. [Ayuso] ha dicho que esto si sigue así puede acabar en dictadura, que no es lo mismo que decir que esto es una dictadura".

Tres mujeres asesinadas en Madrid en 2023

Y tras la disputa política, el acto por el 25N ha recuperado el foco de atención. Este año, con la violencia contra las adolescentes en el centro, han participado varias chicas supervivientes, con orden de protección, a través de un vídeo. "Me controlaba el tiempo, me decía que se tardan cinco minutos en llegar a casa desde clase, que dónde me había metido y con quién", ha relatado una de las víctimas. Después, han subido al escenario de CentroCentro dos jóvenes, Teresa y Juan, que han dado testimonio de cómo es vivir esta lacra de cerca, cuando la sufre una de tus amigas. Y para concluir, el alcalde Almeida ha tomado la palabra para recordar a las 52 mujeres asesinadas este año en España, tres de ellas en Madrid: "Debemos luchar para que no haya ni un asesinato más, que son la punta del iceberg de la violencia hacia la mujer".