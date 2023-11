Almeida expulsa a los partidos de la Comisión de Patrimonio: "Los políticos no tenemos nada que decir"

Sorpresa entre los partidos de la oposición de la ciudad de Madrid. El alcalde José Luis Martínez-Almeida ha expulsado este jueves, a golpe de decreto y sin previo aviso, a todos los grupos municipales de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural del Ayuntamiento de la capital. Un órgano que dilucida asuntos como la tala de árboles por las obras de la línea 11 de Metro, la protección a los edificios de valor arquitectónico y cultural o los Planes Especiales de Jardines Históricos Protegidos y que, desde hace siete años, contaba con la voz de los representantes políticos con voz, no así con su voto.

Nada más conocer la noticia, el Grupo Municipal Socialista ha emitido un comunicado calificando de "muy grave" la decisión que se hará efectiva este mismo viernes. "Se llenan la boca hablando de democracia, participación y transparencia, pero por detrás hacen todo lo contrario”, ha lamentado a través de red social X, antes Twitter, el portavoz socialista en la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Antonio Giraldo.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal, el alcalde Almeida ha justificado la decisión como una apuesta de su Gobierno "por despolitizar los órganos técnicos". "Hemos tomado la decisión de que la Comisión de Patrimonio se guíe únicamente por criterios de carácter técnico y no políticos. La protección del Patrimonio histórico no está sujeta a lo que los partidos puedan decir en cada momento", ha señalado ante la insistencia de los periodistas.

Según el primer edil, "los partidos no tienen nada que decir al respecto de la protección del patrimonio desde el punto de vista de la conformación de los expedientes administrativos". Por eso, desde que Manuela Carmena integró a las formaciones políticas en esta comisión, que se reúne semanalmente, el Grupo del Partido Popular no ha participado en ninguna sesión, ha advertido.

Al ser preguntado por qué ha tomado la decisión ahora y no antes, Almeida ha asegurado que ha sido el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, de quien depende la comisión, quien realizado la propuesta, una vez iniciada la legislatura. "Si usted me dice si la hubiera adoptado unos años antes, pues sí, también la habría adoptado en la legislatura anterior. Pero en ese momento no se planteó. Lo importante es que aunque lo hayamos hecho. aun con retraso".

Sobre la denuncia de los socialistas por haber sido privados de "la capacidad de observación" en este espacio de debate, Almeida ha zanjado que "al opinar sobre cuestiones de patrimonio pueden condicionar el debate". Por lo que es "más saludable que estemos fuera". No sucede lo mismo en otras comisiones como la de la Mesa del Árbol, donde se pide expresamente la participación de las agrupaciones. Pero "la diferencia es que Patrimonio tiene la potestad de resolver sobre expedientes administrativos y licencias que puedan pedir los particulares en Madrid", mientras que la segunda tiene un "carácter meramente consultivo".