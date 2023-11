Debate de la ley de amnistía en el Parlamento Europeo, en directo | La Comisión Europea advierte de forma oficial que vigilará "con detenimiento" que la amnistía sea legal

España no es el primer país ni será el último que protagonice en el Parlamento Europeo un debate sobre el Estado de Derecho, pero la ocasión tampoco es especialmente habitual. La ley de amnistía y el pacto entre el PSOE y Junts para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno ha elevado no solo el tono, sino también la batalla política. No es una cuestión nacional; es un tema europeo. Y así se está viendo en el intercambio de 'golpes' de este miércoles en el pleno de Estrasburgo. En un lado, populares, liberales y derecha radical; en el otro, socialdemócratas y el resto de la izquierda.

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha dicho oficialmente ante la Eurocámara que la Comisión estudia "con detenimiento, de forma independiente y objetiva" si la Ley de Amnistía cumple con la legislación europea. "Seguimos muy de cerca esta cuestión", ha apuntado Reynders, que de paso reprocha a España la paralización en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Eran muy esperadas las palabras de Reynders en este aspecto. "La falta de renovación tiene efectos negativos en el funcionamiento del Tribunal Supremo, y por eso seguimos instando a todas las partes a tomar las medidas necesarias", resumió, apoyado en los informes del Ejecutivo comunitario, que también incluye "problemas" con el mandato del Fiscal General del Estado, cuyo papel "tiene que se reforzado".

El pleno del Parlamento Europeo se centra este miércoles en la controvertida ley de amnistía, con el objetivo de deshojar las dudas de hasta qué punto puede actuar la Comisión Europea para frenar la norma. El debate, que se celebra desde primera hora de la tarde en la Eurocámara, no será vinculante, pero sí tiene mucha carga política porque sirve para que PP, Ciudadanos y Vox se anoten un tanto a la hora de dar visibilidad europea al asunto, y a la vez obligan a posicionarse a los socialdemócratas.