El actor inglés Will Keen surca un mar de preguntas en 'La gran cacería' de Juan Mayorga

Will Keen (Oxford, 1970) recorre sin rumbo el escenario de la Sala Cuarta Pared, envuelto en una bruma ligeramente iluminada, descalzo sobre un plástico negro que asemeja la superficie del mar en una noche con Luna, mientras los espectadores se acomodan. Un mar que el protagonista de La gran cacería, última creación de Juan Mayorga, atraviesa en un barco regresando de Sicilia al puerto de Nápoles; el mismo que cruzó Johann W. von Goethe hace tres siglos, como parte de un viaje por Italia que convirtió en libro; o en el que Mayorga pasó una horas insomne, leyendo esa crónica del escritor alemán. En todos los casos la noche pasa en blanco, lastrada por el insomnio de los protagonistas, en ese estadio que no es vigilia ni sueño, en el que la mente opera de manera errática, aunque en ocasiones con una lucidez asombrosa.

El actor Will Keen tras la entrevista concedida a 20minutos Sergio García Carrasco

"La obra tiene una grandísima riqueza -nos reconoce Will Keen tras el primer pase de prensa, en el Teatro del Barrio-. La palabra crea la imagen en la cabeza del público y eso es algo central al acto teatral. Hay una especie de misterio. La ansiedad, la angustia del insomne tiene que ver con la búsqueda de uno mismo como persona, pero también con algo que nunca se satisface. El texto está construido realmente como un mosaico que sólo cuando tomas distancia puedes ver qué es. Tiene una forma impresionista de exhibirse".

Ese mosaico de letras que ha compuesto minuciosamente Juan Mayorga responde a otros mosaicos reales, milenarios, que el escritor contempló en la isla de Sicilia. Se trata del Mosaico de La Gran Cacería, el más extenso conservado en la Villa romana del Casale, en Sicilia; y de otro en que se recreaba el episodio bíblico del Arca de Noé, en la Catedral de Monreale. El primero representa la captura de numerosos animales salvajes destinados a exhibirse en juegos y espectáculos del Imperio Romano, conducidos todos, con firmeza pero sin causarles daño, hacia una nave en el centro de la escena. Una muestras de poder.

Una escena del Mosaico de la villa del Casale en Sicilia Holger Uwe Schmitt. Wikimedia

A partir de estas obras y de todas esas naves, Mayorga emprende una singladura donde aborda la relación del Hombre con la naturaleza animal, la civilización, la identidad, la esclavitud, todo ello con el Mar Mediterráneo como tapiz que ha ido transformando su significado a lo largo de los siglos, desde el Mare Nostrum hasta este cruce de rutas que puede convertirse en profunda mortaja. La capacidad del autor para conectar imágenes y referencias, para trazar líneas a lo largo del tiempo, crea un audaz entramado lleno de sugerencias que despiertan nuestra curiosidad e imaginación. En esta red se evoca a Platón, quien también viajó hasta Sicilia en tres ocasiones atravesando este mar; surge la figura de Segismundo, dudando si lo vivido era realidad o sueño; y se rememora a un oso en la Casa de Fieras del Retiro, caminando sin cesar de un lado al otro de su jaula. Aquellas penosas condiciones en que los animales salvajes eran exhibidos han mejorado en los zoos pero, como nos recuerda Will, "la industria cárnica mantiene un trato horroroso de los animales y eso debería cambiar".

"Yo suelo tener insomnio -reconoce Will Keen-. Me duermo enseguida, pero me despierto al cabo de una hora y empiezo a darle vueltas a la cabeza. Utilizo podcast para intentar dormir y, cuanto más interesante sea, más rápido me duermo. Si resulta aburrido hace que te obsesiones pensando ¡tengo que dormir, tengo que dormir!".

Will Keen es el protagonista de la última obra de Juan Mayorga, 'La gran cacería' Sergio García Carrasdo

El texto de Mayorga está repleto de interrogantes surgidas del insomnio. Preguntas que plantean la relación existente entre una figura a punto de fustigar a otra, en el Mosaico de La Gran Cacería; o el modo en que Noé organizó su selección de animales para acompañarle en su nave. Cuestiones que son expuestas como si surgieran de una búsqueda constante, de una inquietud radical. "Chejov decía que en una gran obra de arte no se propone ninguna respuesta, sino más bien se formula una serie de preguntas -señala Keen-. Las certezas pueden resultar panfletarias. Lo importante es interrogarse". Su forma de ofrecerse en cada palabra con delectación, aplicando el énfasis adecuado en cada momento, es una lección de contención interpretativa y sutil lenguaje corporal. La interpretación de Will Keen, hay que decirlo, es una de las más hondas y auténticas que se han visto en los escenarios madrileños durante los últimos años.

Casado con la actriz y directora española María Fernández Ache, conocido en España por encarnar el papel del Secretario Personal de la Reina Isabel de Inglaterra en la serie The Crown, Will Keen domina también el idioma español y está habilitado para establecer una comparación con su lengua inglesa natal. "El idioma español funciona con el paso del aire, con la liberación, y ahí está la emoción. Sin embargo, el idioma inglés es un idioma de consonantes, busca la emoción desde la represión. El español es más fluido y el inglés necesita más de los acentos. Es fascinante explorar estos aspectos en ambos idiomas. Una delicia".

Will Keen en una escena de 'La Gran Cacería' de Juan Mayorga © Pablo Lorente

El proceso de creación de este espectáculo ha sido realmente curioso, atípico en los tiempos que corren, por el reposo con que se ha afrontado, una cualidad que se advierte en el desarrollo de la función. Se trata casi de una indagación sine die, como indicaba la directora del Teatro del Barrio, Ana Belén Santiago, en la presentación del espectáculo. Esta sala emblemática de la calle Zurita, por cierto, ha sido fundamental en la gestación de esta cacería. "Ha sido algo precioso -señala el actor-. Al principio, quedábamos cada mes o dos meses para trabajar un par de días. La distancia en el tiempo te va invadiendo el cuerpo de alguna forma, y la vida va aportando sin sentir esa presión de crear un producto. Ese proceso permite probar cosas locas".

La gran cacería se representó tan sólo en dos fechas la semana pasada -con todas las localidades vendidas desde hacía tiempo-, dentro del Festival de Otoño, bajo un ambiente de recogida expectación, que en contadas ocasiones se consigue, cuando la esencia del hecho teatral aflora y retiene nuestra respiración. La iluminación ofrecía un cálido halo religioso cuando Yahvé ordenaba al siervo sus designios; o recortaba con dureza el perfil del amo que empuña una fusta, dispuesto a expresarse en el lenguaje universal de la violencia. El espacio sonoro acentuó con ligereza allá donde era necesario apuntar un ambiente o una sensación; y sobre todo ello se impuso con calma y sencillez auténtica la dirección del propio autor, Juan Mayorga.

Will Keen, Fran Reyes y Ana Lischinksy en 'La gran cacería' de Juan Mayorga © Pablo Lorente

De repente surgen de entre las butacas dos 'animales': Fran Reyes como imponente tigre, con su inconfundible decir lleno de matices en la voz; y Ana Lischinsky, el mono que trepa por la espalda del felino en actitud nerviosa, lugarteniente astuto. Perfectos ambos en un capítulo que rompe el monólogo y establece un paréntesis con carácter de fábula, donde el protagonista es interrogado por unos animales que se han rebelado aprovechando un momento de confusión. La función ha asimilado por el largo camino de gestación las aportaciones de Sol Picó en los aspectos más físicos, y eso se percibe en los movimientos escénicos.

Juan Mayorga y Will Keen saludando tras una función de 'La gran cacería' en La Cuarta Pared Adolfo Ortega

Despedimos a Will Keen en el vestíbulo del Teatro del Barrio, esperando que pronto pueda regresar a nuestros escenarios para ofrecernos una noche más de insomnio donde desplegar su sabiduría teatral. Una "conversación entre el cuerpo y el texto", como él mismo define la experiencia, donde se ahonda en las preguntas eternas que el ser humano siempre se ha planteado, atravesando el tiempo y el oscuro mar que compartimos.