60 años del asesinato de Kennedy: las nuevas pistas de testigos directos que vuelven a cuestionar la teoría del tirador solitario

El asesinato de John Fitzgerald Kennedy es uno de los mayores acontecimientos de la historia de los Estados Unidos. Aquel magnicidio marcó al país, su identidad y su conciencia, durante décadas. Tanto que se lo han contado al resto del mundo mil y una veces, en películas, series y libros. A este lado de Occidente sabemos más del asesinato de aquel presidente estadounidense que de capítulos fundamentales de nuestra propia historia.

El hecho mismo de que Kennedy fuera asesinado ya era, sin duda, un importante episodio histórico, pero su leyenda, su sombra, su peso, no ha hecho sino crecer a lo largo del tiempo porque nunca quedó claro quién apretó el gatillo. La muerte del 35º presidente de EE UU sigue siendo uno de los sucesos más discutidos de la historia. De aquel magnicidio se cumplen este miércoles 60 años.

La historia oficial

John Fitzgerald Kennedy murió en Dallas el 22 de noviembre de 1963. Resultó mortalmente herido por disparos mientras circulaba en el coche presidencial por la Plaza Dealey de la ciudad texana. Tres investigaciones oficiales concluyeron que Lee Harvey Oswald fue el asesino. Una de ellas concluyó que Oswald actuó solo y otra sugirió que actuó al menos con otra persona más.

Imagen de Kennedy en su limusina, instantes antes de su asesinato. WIKIPEDIA

Kennedy fue el cuarto presidente de EE UU asesinado y el octavo y último en morir en el cargo. Los otro tres que corrieron la misma suerte fueron Abraham Lincoln, James Abram Garfield y William McKinley.

Según la Comisión Warren, en la muerte de Kennedy hubo tres disparos

El asesino, asesinado. Un día después de morir Kennedy, la policía detuvo a Oswald. El 24 de noviembre, cuando la policía de Dallas le trasladaba a la cárcel del condado, un hombre se abrió paso entre la multitud y disparó a Oswald, hiriéndolo de muerte. El autor de los disparos fue Jack Ruby, figura secundaria del hampa estadounidense.

Oswald, esposado, es escoltado por la policía. En la parte inferior de la imagen, Jack Rudy, de espaldas, con una pistola, dispara y lo mata. ARCHIVO

Según las conclusiones de la Comisión Warren, en la muerte de Kennedy hubo tres disparos. El primero de ellos no impactó en el coche sino en la acera. Casi todos están de acuerdo que el presidente recibió dos disparos y que uno de esos disparos le impactó en la cabeza y fue mortal.

Kennedy primero recibió un disparo en el cuello y casi instantáneamente, el gobernador de Texas, John Connally, que iba en el mismo coche, sentado delante del presidente, recibió otro. Teóricamente, Connally fue gravemente herido (pero sobrevivió) como resultado de la misma bala, lo que ha dado pie a la existencia de llamada teoría de la 'bala mágica'.

Los momentos finales de JFK. GRAPHIC NEWS

¿'Bala mágica' o un segundo tirador?

A pesar de que los escépticos, durante años, dijeron que era prácticamente imposible que esa 'bala mágica' hubiera causado tanto daño, la comisión gubernamental oficial determinó que eso fue lo que sucedió y cerró el caso. Basaron su decisión en que uno de esos proyectiles se encontró en la camilla que llevaba a Connally, así que supusieron que era la misma bala que había alcanzado a Kennedy para dar inicio al magnicidio. Sin embargo, no parece que fuera así como sucedió.

Imágenes grabadas por un aficionado que salieron a la luz con posterioridad. Archivo AP

Es lo que cuenta ahora Paul Landis, uno de los agentes del servicio secreto que el 22 de noviembre de 1963 acompañaba a Kennedy en Dallas. Acaba de publicar un libro sobre su experiencia, donde rompe su silencio y desvela nuevos detalles sobre el magnicidio.

"En este punto, estoy empezando a dudar de mí mismo. Ahora empiezo a preguntarme cosas", dice ahora un agente del servicio secreto que acompañaba a Kennedy

Landis cuenta que él mismo recuperó la primera bala de francotirador, que, según dice, estaba alojada en el asiento trasero detrás de donde estaba sentado John Fitzgerald Kennedy. El guardaespaldas dice que la cogió porque pensó que era una prueba clave y la lanzó a la camilla de Kennedy, pensando que los médicos la encontrarían, pero supone que la bala rebotó en la camilla de JFK y en la de Connally en medio del alboroto.

Este agente del servicio secreto sostiene que la primera bala que alcanzó a Kennedy no llegó a alcanzar a Connally. Eso da credibilidad a la teoría de un segundo tirador, algo que los teóricos de la conspiración sostienen desde hace mucho tiempo. Landis dice que durante mucho tiempo estuvo bastante seguro de que Lee Harvey Oswald actuaba solo. Pero ahora dice: "En este punto, estoy empezando a dudar de mí mismo. Ahora empiezo a preguntarme cosas".

¿Hubo más de un tirador?

La viuda de JFK tras el entierro de su marido. © Elliott Erwitt/MAGNUM PHOTOS

Con motivo de los 60 años del magnicidio se emite ahora el documental JFK Assassination: What Happened in the Trauma Room?, en el que se recogen opiniones inéditas de los médicos que atendieron a Kennedy cuando llegó al Parkland Memorial Hospital, donde fue declarado muerto. Los médicos fueron reunidos por el cineasta Jacque Leuth después de que una investigación indicara que algunos de ellos habían visto lo que pensaban que era un agujero de bala en la parte delantera del cuello del presidente.

Con toda probabilidad hubo una conspiración. Hubo más de un tirador"

Las grabaciones se realizaron en 2013, pero no habían sido emitidas hasta ahora. De hecho, algunos de los protagonistas de las entrevistas ya han fallecido. El doctor Robert McClelland, que murió a los 89 años en 2019 y fue profesor asistente de cirugía en el hospital en aquel 1963, dijo: "Con toda probabilidad hubo una conspiración. Hubo más de un tirador".

El doctor Ronald Jones, médico de Parkland, preguntó: "La cuestión en retrospectiva es que si Oswald estaba en el sexto piso (del edificio situado tras el coche de Kennedy), ¿cómo pudieron entonces haberle disparado desde el frente? ¿Y entonces hubo más de un agresor?".

Cuando vi las imágenes de la autopsia, pensé que alguien había alterado todo y eso me hizo sospechar mucho"

También examinaron fotografías de la autopsia del presidente y todos llegaron a la conclusión de que las imágenes parecían diferentes a las que habían visto en la sala de traumatología, lo que indicaría que el cuerpo de Kennedy fue manipulado. Kenneth Salyer, entonces era residente de primer año en el hospital y murió en 2020, dijo: "Cuando vi las imágenes de la autopsia, pensé que alguien había alterado todo y eso me hizo sospechar mucho".

¿Pero pudo ser Oswald?

El médico David Mantik acumula años de investigación sobre el asesinato y todo ello lo ha trasladado al libro El asesinato de JFK decodificado. "El plan que mató a Kennedy no tuvo nada de accidental", asegura. La suya pretende ser la prueba forense definitiva de que el presidente fue disparado de frente.

Lawrence Schiller fotografía a Oswald tras ser acusado de asesinar a Kennedy © Lawrence Schiller - Copyright Polaris Communications, Inc., All Rights Reserved

Según el análisis forense de Mantik, Kennedy fue alcanzado por dos disparos desde la parte delantera derecha y un disparo desde la parte trasera. En su libro sostiene que las radiografías de la autopsia demuestra que Oswald no pudo ser el asesino.

El asunto es complejo y presenta ramificaciones, las de aquel momento histórico. El estratega político estadounidense Roger Stone, que fue confidente y asesor de Richard Nixon, considera que el asesinato de Kennedy, el escándalo Watergate y la frustrada invasión de Bahía Cochinos para derrocar a Fidel Castro "están inextricablemente relacionados".

¿Será posible saber la verdad?

"Lo mataron, y [Lyndon B.] Johnson siguió su política. Fin. No creo que vaya a ser posible llegar a saber la verdad nunca", asegura Oliver Stone, autor de dos de las películas que más han indagado en el asesinato de Kennedy: JFK: Caso abierto y JFK: Caso revisado. Según el director, "lo de JFK es inquietante, molesto... cambió la naturaleza del gobierno. Desde entonces, ya no puedes tocar al ejército ni a las agencias de inteligencia. Están fuera del alcance de todos, hasta de los presidentes".

Kevin Costner junto a Oliver Stone rodando 'JFK: Caso abierto'

Se creía que la verdad estaba "ahí dentro", en los documentos. A finales de 2021, el Gobierno norteamericano levantó el secreto oficial que pesaba sobre 1.491 documentos relativos a la muerte del expresidente. Se pensaba inocentemente que de este modo saldrían a la luz todos los secretos sobre la muerte de Kennedy. Pero no.

Lo de JFK cambió la naturaleza del gobierno. Desde entonces, ya no puedes tocar al ejército ni a las agencias de inteligencia. Están fuera del alcance hasta de los presidentes"

El 70% de cerca de 16.000 documentos que los Archivos Nacionales de EE UU habían emitido anteriormente pero con tachaduras, fueron publicados en su totalidad. Eso aseguró la Casa Blanca en el memorándum que recogía la nueva desclasificación.

4.000 documentos siguen ocultos

En realidad, la CIA volvió a vetar la publicación de miles de informes relacionados con el asesinato que, sin embargo, el actual presidente Joe Biden se había comprometido a publicar. Y eso a pesar de que una ley de 1992 exige una divulgación completa.

Se desclasificaron más de 13.000 documentos, pero siguen ocultos unos 4.400. De modo que, según los Archivos Nacionales -que gestionan la Colección de registros del asesinato de Kennedy- cerca del 97% de todos los registros relacionados con el asesinato han sido publicados y el 3% siguen sin ver la luz en su totalidad o en parte.

El comunicado de la Casa Blanca dijo que esos papeles permanecerían clasificados al menos hasta 2023 "para proteger contra un daño identificable a la defensa militar, las operaciones de inteligencia, la aplicación de la ley o la conducción de las relaciones exteriores que sea de tal gravedad que supere el interés público en la divulgación".

¿Es posible creer a la CIA?

Según la CIA, lo fundamental ya lo conocemos. "Creemos que toda la información sustantiva que se sabe que está directamente relacionada con Oswald ha sido divulgada", escribió la agencia en un comunicado en 2022. "Las pocas tachaduras restantes protegen los nombres de los empleados de la CIA, las fuentes, las ubicaciones y los modos de actuación de la CIA", aseguró.

¿Hay un pedazo de papel que pruebe una conspiración? No... Pero hay pruebas de que la CIA tenía un interés operativo en Oswald mientras JFK estaba vivo"

Fernand Amandi, investigador y estudioso del asesinato de JFK, sostiene que sea lo que haya en los archivos restantes es de tal naturaleza que ha empujado a la CIA "a violar la ley". Amandi opina que para la agencia "es mejor exponerse a la crítica pública y actuar literalmente en contra de lo que dice la ley norteamericana, es preferible hacer eso que tener antes que lidiar con lo que se puede publicar".

¿Podemos creer en la palabra de la CIA, un organismo cuya existencia misma depende de nunca decir la verdad o, al menos, toda la verdad? "¿Existe una prueba irrefutable? ¿Hay un pedazo de papel que pruebe una conspiración? No... Pero hay pruebas irrefutables de que la CIA tenía un interés operativo en Oswald mientras JFK estaba vivo". Es lo que tuiteó en diciembre de 2022 Jefferson Morley, experto en el asesinato de JFK y vicepresidente de la Fundación Mary Ferrell, que viene pidiendo la publicación de todos los documentos al respecto.