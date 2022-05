Entrevista | Oliver Stone: “Creo que nunca se sabrá la verdad sobre el asesinato de JFK”

30 años después del estreno de una de sus películas con más éxito internacional, JFK: Caso abierto, Oliver Stone vuelve en JFK: Caso revisado sobre el incidente que le ha obsesionado a él y medio mundo a lo largo de casi seis décadas: el asesinato de John Fitzgerald Kennedy (JFK). Pero esta vez cambia el formato.

Si aquella fue “una dramatización de una investigación basada en hechos”, le molesta que se hable de ficción; esta es “un documental en el que todo está basado en hechos”. “Lo que hacemos es volver a contar la historia desde un punto de vista ortodoxo para después ir desmontando por partes”, explicaba el director en el pasado Festival de Cannes, donde presentó la película internacionalmente.

Stone, conocido por su compromiso político y una vida y carrera rodeadas de polémicas, se lanzó a rodar este documental invitado por su productor habitual Rob Wilson, basándose en las ideas e investigaciones de James DiEugenio, elaboradas a partir de la inmensa cantidad de documentos que se han ido desclasificando en las décadas posteriores a aquella película nominada a ocho Oscar protagonizada por Kevin Costner.

¿Cómo es posible que aún no sepamos la verdad sobre el asesinato de JFK? Cuando se cumplió el 50 aniversario de su asesinato fue muy deprimente, porque la nueva información que salió a la luz casi no tuvo repercusión en los medios. Fue como un gran agujero negro de memoria, un vacío nacional. Como si no hubiera pasado nada. Lo mataron, y [Lyndon B.] Johnson siguió su política. Fin. No creo que vaya a ser posible llegar a saber la verdad nunca. Creo que esta película es lo más cerca que vamos a estar de la verdad. Trump dijo que la revelaría y en el último momento se echó atrás. Ahora depende de Biden. Pero todo está mal, todo es confuso.

Al menos está usted para seguir… [Se ríe] Mi hijo siempre me dice que me tengo que meter con el 11S. Lo de JFK es un caso muy difícil, es inquietante, molesto, no es el único momento así de nuestra historia, pero fue importante porque cambió la naturaleza del gobierno. Desde entonces, ya no puedes tocar al ejército ni a las agencias de inteligencia. Están fuera del alcance de todos, hasta de los presidentes. Lo hemos visto con todos, incluso con Obama o Trump. Todas estas agencias de inteligencia buscan la manera de justificar sus asquerosas y peligrosas acciones en todo el mundo.

¿Por qué la sociedad no presiona para conocer la verdad? Es muy difícil. Recuerda cuánta gente se manifestó contra la guerra de Irak y les dio igual. Los gobiernos son muy arrogantes. La protesta como medio para lograr algo es complicada y, especialmente, en un caso antiguo como este. Hay una corrupción intrínseca que es difícil de superar y también se arrastra la culpa.

¿Sufrió presiones o censura mientras preparaba este documental? Que no consiguiéramos ni un céntimo de financiación estadounidense creo que ya dice mucho. Mi otra película sobre JFK fue un gran éxito en 1991, pero no ha habido nada de dinero para este documental sobre un momento crucial de nuestra historia. Y hasta ahora (en julio de 2021) tampoco ha habido interés en distribuirlo [finalmente sí consiguió un estreno limitado en EE UU]. Pero sé que estrenando en Cannes, al menos hay interés en Europa para que se vea.

¿Era una necesidad personal hacer este documental? Sí, siento que tenía que hacerlo porque es mi legado también. Estoy asociado a esa película, que fue un gran éxito, y quería volver, contar todo lo que sabemos hasta ahora, no son teorías de conspiración, son hechos. Quería volver y decir: “Os jodéis, esto es lo que sabemos 60 años después del asesinato”.

¿Cree que el poder del cine ha cambiado en estos años? Pienso en Michael Moore y sus documentales. Sí, ha cambiado. Y no. El documental de Michael Moore sobre el 11S fue muy relevante, pero también le ha causado muchos problemas. Cuando te metes con las estrategias y políticas del gobierno y en cuestiones militares es muy difícil sacar responsables, especialmente después del 11S. Todo está más polarizado, rígido. Es casi imposible.

