Un nuevo documental muestra testimonios inéditos de los médicos que atendieron a Kennedy: "Hubo más de un tirador"

El próximo miércoles se cumplen 60 años del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el 35º presidente de Estados Unidos, en un atentado en Dallas, Texas. Este magnicidio sigue siendo uno de los sucesos más discutidos de la historia.

Con motivo de la efeméride, este domingo se emite en la televisión británica un documental titulado JFK Assassination: What Happened in the Trauma Room?, en el que se recogen opiniones inéditas de los médicos que atendieron a JFK cuando llegó al Parkland Memorial Hospital, donde fue declarado muerto.

Las grabaciones se realizaron en 2013, pero no habían sido emitidas hasta ahora. De hecho, algunos de los protagonistas de las entrevistas ya han fallecido.

El doctor Robert McClelland, que murió a los 89 años en 2019 y fue profesor asistente de cirugía en el hospital en 1963, dijo: "Con toda probabilidad hubo una conspiración. Hubo más de un tirador".

La investigación oficial, la llamada Comisión Warren, concluyó que fue solo un tirador, Lee Harvey Oswald, el responsable del asesinato del presidente de Estados Unidos.

El doctor Ronald Jones, médico de Parkland, preguntó: "La cuestión en retrospectiva es que si Oswald estaba en el sexto piso (del edificio situado tras el coche de Kennedy), ¿cómo pudieron haberle disparado desde el frente entonces? ¿Y entonces hubo más de un agresor?".

Por su lado, el doctor Joe Goldstrich, que en ese momento era estudiante de medicina de cuarto año, preguntó: "¿Cómo podría un disparo desde atrás pelar el cuero cabelludo desde adelante hacia atrás?".

Los médicos de Parkland fueron reunidos por el cineasta Jacque Leuth en 2013 después de que una investigación indicara que algunos de ellos habían visto lo que pensaban que era un agujero de bala en la parte delantera del cuello de Kennedy.

También examinaron fotografías de la autopsia de Kennedy, que nunca habían visto como grupo. Todos llegaron a la conclusión de que las imágenes parecían diferentes a las que habían visto en la sala de traumatología de Parkland, lo que podría indicar que el cuerpo del presidente fue manipulado.

Las imágenes de las entrevistas de los médicos no se publicaron hasta ahora porque Leuth quería entrevistar a Jim Jenkins, el único miembro superviviente del equipo de autopsias. Esto no fue posible hasta 2021.

Kenneth Salyer, que entonces era residente de primer año en el hospital y murió en 2020, dijo: "Cuando vi las imágenes de la autopsia, pensé que alguien había alterado todo y eso me hizo sospechar mucho".

El doctor Lawrence Klein, estudiante de medicina de tercer año en ese momento, rememoró sus recuerdos de estar en el quirófano donde trataron a Kennedy. "El doctor (Malcolm) Perry y el doctor (Charles) Baxter acababan de entrar en esa habitación antes que yo", dijo.

"El doctor Perry estaba de pie en el lado derecho del carrito en el que yacía el presidente. El doctor Baxter (estaba) en el lado izquierdo". Y añadió: "Era mentira, realmente no dijeron la verdad al respecto".