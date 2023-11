María Tello: "Quiero visibilizar el maltrato que sufren las gestoras de colonias felinas, cuando deberíamos dignificar su labor"

En España existen miles de entidades de protección animal. Cada vez son más las protectoras y asociaciones que se dedican a rescatar animales de las calles, abandonados e incluso que se hacen cargo de mascotas indeseadas. También son muchas las que gestionan las miles de colonias felinas que existen en nuestro país (solo en Madrid, censadas, hay 1.171).

De hecho, según el último estudio anual sobre abandono y adopción de perros y gatos en España de la Fundación Affinity, un 45 por ciento de las entidades de protección animal gestionan colonias controladas de gatos. Pero, ¿sabemos realmente en qué consisten y cómo se gestionan?

María Tello ha estado ligada siempre al mundo de la protección animal y a lo largo de su vida, siempre que ha podido, ha desarrollado actividades de voluntariado, especialmente el dedicado a los gatos, su gran pasión. Tras años de lucha activa, ha decidido explorar otras formas de ayudar y lo ha hecho con la novela El diario de Etna, una historia felina sobre gatos que nos hace entender la realidad que viven los gatos callejeros y un poquito más sobre los voluntarios y los gestores de colonias felinas.

Entiendo entonces que el libro está basado en la vida real, ¿correcto? ¿También los otros gatos y personajes?Todo es real. Cuando comencé a escribir la historia que al principio tan solo fueron unos párrafos, no necesité ir al exterior a buscar qué contar, lo tenía en mi propia casa. La gente que rescatamos solemos tener animales de acogida y adoptados y cuando Etna llegó a mi vida yo ya tenía una colonia felina en mi casa. Con ellos conformo la historia y, a través de sus ojos, cuento la situación que viven, el maltrato, el abandono, el trato que se da a los animales y también a los que nos dedicamos a esto. Intento plasmarlo con un lenguaje muy sencillo para que lo que ocurre en las protectoras, refugios y centros llegue a todo el mundo de forma clara y que nadie obvie lo que está ocurriendo. Pero, a parte de ese reflejo crítico y negativo, también quiero acercar el conocimiento sobre el gato a aquellos que quieran tener uno. Por eso también hablo de qué necesitan, qué tienen que recibir, cómo se debe adecuar la casa para que se sientan en la naturaleza... Todo lo necesario para que tengan una vida feliz y saludable en perfecta armonía.​​

¿De dónde le viene el amor hacia los gatos?No sabría decir de dónde surge. Me he sentido siempre atraída por los animales y creo que es una pasión que se va desarrollando con el paso de los años y que, de pronto, sobre todo cuando me involucro en la asociación de Guadalajara, termino siempre en las gateras conociendo, acariciando y cuidando de los gatos. En ese momento fue cuando descubrí que son mi pasión. De hecho, de pequeña tuve una gatita en casa.​