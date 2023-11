Poco peso valenciano

Ximo Puig no cuenta para Sánchez, al igual que ocurre con el resto de los “barones” socialistas. Decían los mentideros que el secretario general del PSPV iba para ministro y hoy se ha despejado la incógnita. El presidente del Gobierno seguro que no olvida los desplantes del líder del Botànic y el hundimiento de las pasadas elecciones autonómicas. Poco le han importado las declaraciones de Puig en favor de la amnistía.

La remodelación del nuevo Gobierno no es una buena noticia para la Comunitat. A falta de que corra el escalafón en los ministerios, el PSPV no tiene fuerza en las carteras que parecen que van a ser las determinantes, y esto va a ser un problema para asuntos como el corredor del Mediterráneo, financiación o agua. Luis Planas sigue fuerte en Agricultura, pero su carrera política ha estado más vinculada a los socialistas andaluces; Diana Morant, en Ciencia y Universidades, no parece que vaya a tener mucho peso específico en Moncloa.

Dejando de lado las vicepresidencias, la legislatura se va a jugar en los terrenos de Bolaños y Ángel Víctor Torres. El Ministro de Justicia y presidencia tendrá que contener el ruido de togas; el nuevo ministro de Política Territorial será el encargado de lidiar con la rebeldía de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Y no nos olvidemos de Óscar Puente en Transportes, una cartera trascendental a la hora de negociar inversiones.

Queda por saber cuál es la apuesta del presidente para el PSPV, pues la no inclusión de Ximo Puig deja abierta la sucesión en la secretaría general. Suenan numerosos nombres, Morant, Pilar Bernabé (delegada del Gobierno), o los secretarios provinciales de Valencia y Alicante, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler, respectivamente. En todo caso, parece claro que se hará lo que diga el César, pues el partido hoy es más cesarista que nunca y el mandatario ha demostrado de nuevo con los nombramientos de hoy que confía al máximo en su guardia pretoriana.

El presidente nos ha dejado una sorpresa para el final. El nuevo ministerio de Infancia y Juventud, que le ha caído en suerte a la valenciana afincada en Madrid Sira Rego. La ministra es de línea dura y seguro que regala muchos titulares. La nueva cartera me recuerda al Frente de Juventudes. Sí, esa sección juvenil de la que dijo Agustín de Foxá en su día que eran niños vestidos de …, mandados por … vestidos de niños.