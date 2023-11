Las multas por ensuciar Madrid: la mitad en Centro, un 41% por orinar... y solo una por tirar vidrio de noche

El 1 de enero de 2023 entró en vigor la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular en la ciudad de Madrid. Un ramillete de obligaciones a vecinos, hosteleros y empresarios madrileños para con la higiene de la urbe, así como castigos que hicieron que ensuciar las calles no saliera impune, ni mucho menos barato. La normativa municipal reemplazaba a la que imperaba desde 2009 e incluía importantes novedades en el apartado de las sanciones. Entre ambas legislaciones -dado que este año también se han abierto expedientes de infracciones cometidas en 2022- se han impuesto en total 4.793 multas en la capital, según datos del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, a los que ha tenido acceso 20minutos.

De todas las sanciones por ensuciar la ciudad en lo que va de año, un 41% corresponden a "realizar necesidades fisiológicas en espacios públicos". Es decir, 2.007 recetas por orinar o defecar en el callejero, conducta tipificada como grave y cuantificada en 751 euros, según la norma municipal. Entre otras marranadas, se han puesto 54 multas por escupir en la vía y 30 por dar de comer a animales generando suciedad.

"La no adopción por los propietarios, poseedores o responsables de los animales de compañía, de las medidas oportunas para evitar que el animal ensucie con sus deyecciones los espacios públicos o privados de uso común", ha sido objeto de 42 penalizaciones.

Por distritos, Centro es el que más multas de todo tipo acumula, con 2464 sanciones, un 51% del total. También es el territorio con mayor trasiego de visitantes y el que reúne gran parte del mundo del ocio capitalino. Le siguen, a mucha distancia, Latina (312 multas), Chamartín (253), Carabanchel (235) y Usera (214), entre los más sucios. Los más pulcros son Barajas (23), Moratalaz y Vicálvaro (31, ambos).

Contra el abandono de basura

Dado que el aseo de las calles es todavía, junto a la contaminación y el tráfico, uno de los problemas más citados en las últimas encuestas municipales, la cartera que sigue liderando Borja Carabante endureció especialmente los castigos por desentenderse de la basura o no reciclarla correctamente. Así, el depósito de cajas de cartón a los pies de los contenedores pasó de sancionarse de 200 euros a 2.000 y el abandono de restos del botellón, de 600 a 2.000 euros.

Durante este curso, se han impuesto hasta 554 castigos por "el abandono, incluido el de la basura dispersa (“littering”), el vertido y la gestión incontrolada de cualquier tipo de residuos no peligrosos". Y 364, cuando la comisión de alguna de estas infracciones, por su escasa cuantía o entidad, no han merecido la calificación de muy graves o graves.

En este mismo capítulo, de conformidad con la anterior ordenanza, se han abierto 180 expedientes por depositar "residuos de pequeña entidad fuera de los elementos del mobiliario destinados a tal fin". Y otras 251, también por la normativa anterior, "por no proceder a la retirada de contenedores o sacos industriales solicitada por los servicios municipales; no tapar el contenedor; así como no retirar dichos materiales de la vía pública en el plazo máximo de veinticuatro horas desde la finalización de una obra".

Precisamente, al gremio de construcción, que en ocasiones a la hora de arrojar escombros usa puertas o tablas de madera a modo de suelo para poder elevar la cantidad de residuos que se vierten al contendor de obra, le han aplicado un total de 28 penas. Dicha infracción es también más severa que antes, al haber pasado de castigarse con 751 euros a hacerlo con 1.500.

101 multas por realizar graffitis

La normativa municipal también pone el acento en las pintadas vandálicas, llegando a sancionarlas con 2.000 euros cuando se realizan en mobiliario urbano, muros, pilares o puertas o hasta 6.000 euros en supuestos reincidentes. Antes, si te cazaban in fraganti, la pena era leve, de 600 euros. Este 2023, se han abierto 101 expedientes sancionadores por esta actividad incívica. Lo que evidencia que "no es fácil pillar a los autores porque suelen actuar por la noche y encapuchados", explican fuentes del Área.

Por esa razón, a finales de octubre, se inauguró la 'Sección de Protección del Patrimonio Urbano' de la Policía Municipal, una brigada nutrida de 40 agentes que se patea la ciudad las 24 horas del día, y especialmente el centro, a la caza de autores de grafiteros.

Quizás una de las novedades que más polémica suscitó cuando se presentó la nueva Ordenanza fue el establecimiento, por primera vez, de un horario para el reciclaje del vidrio en los contenedores situados en vía pública: de 8.00 de la mañana a 22.30 de la noche. Hacerlo fuera de estas horas podría llevar acarreada una multa de hasta 750 euros. De acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso este medio, solo se ha puesto una amonestación de este tipo.