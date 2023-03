La lucha de Gerardo, multado con 2.001 euros por tirar una caja fuera del contenedor: "Es más caro que saltarte las normas de tráfico"

La sanción habla de una mañana del 25 abril de 2022, en la calle Rosa Luxemburgo. El aludido, Gerardo, hurga en su memoria para recomponer los hechos. "Tuvo que ser cuando salía a correr, porque ahí aprovecho para tirar la basura". De acuerdo con la multa, a la que ha podido acceder 20minutos, este vecino de Aravaca "abandonó una caja de cartón fuera del contenedor de papel-cartón, encontrándose el mismo con capacidad suficiente". Los inspectores municipales de residuos descubrieron sus datos personales en la pegatina que suelen llevar los pedidos online, en este caso ­­­a 'Naturitas' (un herbolario). Y en septiembre recibió la receta. "Calificación de la sanción: GRAVE. Sanción: 2.001,00 euros".

Gerardo no salía de su asombro. "¿Dos mil euros por una caja de cartón?. Se lo cuento a la gente del trabajo y no me creen. Es que te sale mucho más dinero que saltarte las normas de tráfico (200 euros por no respetar un semáforo o 1.000 por conducir con 0,50 mg/l y 0,60 mg/l de alcohol en el cuerpo)", lamenta en conversación telefónica con este medio, quien, justamente, es profesor de autoescuela. Así pues, tras varias semanas de reflexión, decidió contactar con un abogado conocido suyo e imponer un recurso, reclamando pruebas gráficas de lo sucedido.

En base a la ley que juzga estos comportamientos incívicos, su despiste podría haberle salido mucho más caro. "El abandono, incluido el de la basura dispersa ('littering'), el vertido y la gestión incontrolada de cualquier residuo no peligroso sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente" acarrea una sanción de hasta 100.000 euros, de acuerdo con el artículo 108.3 de la Ley 7/2022, de Residuos y Suelos contaminados para una Economía Circular.

Mes y medio después, Gerardo recibió otra mala noticia. Desestimaban su recurso y volvían a emplazarle a realizar el pago. Tenía dos opciones: abonar 1.200, 60 euros con dos reducciones del 20% si reconocía ser responsable de los hechos imputados y desembolsaba el dinero antes de que la resolución sancionadora finalizará (pronto pago) o realizar trabajos comunitarios consistentes en limpiar la vía pública. "Pensé en pagar, porque me pedían 40 horas de trabajos a la comunidad donde tenía que desplazarme lejos de casa", reconoce. Pero las fotos que incluía el informe le quitaron la idea de la cabeza. "Junto a mi caja, había otras muchas más al lado. Me di cuenta de que alguien había tenido que extraer las basura del contenedor. Además, no tienen una prueba visual de verdad, si vas con el coche y me ves, vale, sancióname. Pero con una foto, ¿cómo sabes que alguien no ha sacado mi caja?".

Es lo que alegó en su segundo recurso, que presento mucho más rápido que el anterior. "Mi abogado me dijo que podríamos ganarlo" y "yo no estaba dispuesto a pagar por algo que no había hecho", comenta. En este segundo escrito alega que "en ningún caso", se puede acreditar que él haya depositado la caja fuera del cubo, pues, el mismo "estaba abierto al público, con la inseguridad que ello conlleva, de forma que cualquier persona puede acceder al contenido depositado en su interior, pudiendo sacarlo, así como proceder a su manipulación", algo que "por desgracia es muy habitual". También critica la "gravedad" con la que fue calificada la multa, dado que, a su juicio, "denota un objetivo recaudatorio, alejado del principio de equidad, así como del interés reparador y educativo".

En enero le llegó la resolución definitiva. No se apeaban de su postura. Ante la negativa del interesado a reconocer la imputación de los hechos, el Director General de Servicios de Limpieza y Residuos concluye que un inspector de su equipo constató lo ocurrido, ostentando el mismo "presunción de veracidad al actuar de manera imparcial" y "figurando fotografías y etiqueta identificativa con los datos del alegante". Gerardo debía pagar 2001 euros, el pronto pago ya no era una opción...

Es una lucha contra un gigante, pero no me voy a rendir"

Frustrado y con miedo de que le cobraran "intereses", el damnificado decidió pagar la multa el pasado 17 de enero. "Afortunadamente, me lo podía permitir, que no sé si un estudiante o una persona desempleada podría...", señala. En cualquier caso, no estaba dispuesto a cejar en sus lucha, por lo que puso un tercer recurso, el de reposición (que permite solicitar al órgano administrativo que dictó una resolución que cambie el sentido de la misma antes de impugnarla en vía judicial). Si bien, a una o dos semanas de recibir respuesta, cree que se lo van a rechazar otra vez. "Me caería del susto si me dieran la razón".

Después, le esperan los tribunales. "Ya por amor propio, voy a ir a juicio hasta el final", asegura, consciente de que también podría perder en los banquillos. "Es una lucha contra un gigante, pero no me voy a rendir. La gente que me conoce, mis padres y mis hermanas, saben que yo nunca dejaría una caja tirada por ahí".

"No multamos con 2.000€ si la caja no es grande"

Consultadas por el caso de Gerardo, fuentes municipales aclaran que se trata de una ley estatal que aplica la administración local. Asimismo, inciden en que la infracción se cometió antes de que se aprobará la nueva Ordenanza de Limpieza en la ciudad de Madrid, que si bien recoge el articulado del Gobierno central, pretende aplicar la norma con más proporcionalidad. "Los 2.001€ solo se van a aplicar a cajas de cartón que, evidentemente, se han dejado fuera y que son de grandes dimensiones", aseveran desde el Consistorio. Puntualizan, en suma, que "nunca se sanciona si no hay evidencia de que se ha depositado mal" los residuos.

Gerardo no es el primer multado por tirar una caja de cartón fuera del cubo, otra vecina de Aravaca, al norte de la capital, fue sancionada por la misma conducta. De hecho, el profesor de autoescuela se animó a "buscar justicia" cuando transcendió a los medios su historia. Entre las lecciones que ha aprendido este, destaca que "siempre hay que quitar las etiquetas de los pedidos donde aparezcan nuestros datos" y que conviene desarmar las cajas antes de depositarlas en el contenedor, lo que para la administración es una prueba de que el ciudadano ha intentado introducir los residuos donde corresponde.