El contenedor amarillo también dejará echar juguetes, papel de burbujas o utensilios de cocina en Madrid

No hay residuo que los madrileños reciclen peor que los envases. Si abres la bolsa de basura de orgánico de un vecino promedio, el 80% de su contenido está bien arrojado al cubo marrón. En cambio, si haces lo mismo con los envases, casi un tercio de los residuos depositados en los contenedores amarillos son impropios, es decir, no deberían estar ahí, según datos de Ecoembes, organización sin ánimo de lucro que trata los envases domésticos ligeros en España. Dado que los ciudadanos son el primer punto de clasificación de la basura, el Ayuntamiento de Madrid convertirá el cubo amarillo en uno de materiales, permitiendo que en el plazo de un año se tiren en él plásticos que no son envases, como un juguete, papel de burbujas o envases comerciales e industriales.

Se trata de un cambio importante en la recogida de los residuos de la capital, cuyo objetivo es "facilitar y simplificar la separación de los residuos a los ciudadanos en el contenedor amarillo, de manera que no tengan que distinguir envases plásticos o metálicos de otros productos plásticos o metálicos", explican fuentes de la Dirección General del Parque Tecnológico de Valdemingómez del Ayuntamiento de Madrid. Esto asimilará el funcionamiento del contenedor amarillo a otros contenedores de materiales como son el contenedor azul de papel y cartón o el de materia orgánica, en los que no se distingue por tipo de producto, sino por material. Y dará como resultado que se reduzcan los “impropios” del contenedor amarillo (residuos que tendrían que estar depositados en otro contenedor) y que se incrementen las cantidades de materiales recuperados.

Hasta ahora, "solo debía echarse al amarillo lo que tenía punto verde. Cuando esto entre en vigor [la nueva normativa] se podrán echar plásticos, metales y bricks que no lo lleven", explican desde el Consistorio capitalino. Con la modificación en la nueva Ordenanza de Limpieza y Residuos del Ayuntamiento de Madrid aprobada en diciembre de 2022, el cubo amarillo "pasa de ser contenedor de envases a contenedor de materiales", abriendo su contenido a residuos que van desde los utensilios de cocina hasta los envases comerciales e industriales. "Un embalaje comercial es, por ejemplo: el plástico que envuelve el paquete de 12 bricks de un litro de leche. Antes no se debía echar en el amarillo y ahora sí, porque es el mismo plástico que el de un bote de 'Actimel', por ejemplo", matizan las mismas fuentes.

Solo habrá dos límites. Por un lado, el tamaño: aquellos residuos que sean voluminosos no van al contenedor amarillo, sino al punto limpio. Y, por otro, tampoco deben ir al contenedor amarillo los residuos de estos materiales que tengan que ser recogidos por otras vías, como por ejemplo los residuos de pequeños aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE), o los residuos textiles aunque sean de materiales plásticos (como poliéster o nylon), que deberán depositarse en sus contenedores específicos o en puntos limpios fijos, móviles o de proximidad.

La apertura o ampliación del contenedor amarillo tiene un plazo previsto para su aplicación definitiva de un año; es decir, deberá estar en vigor antes de diciembre de 2023. En este plazo se informará a la ciudadanía de este cambio y se adaptarán los procesos de tratamiento en las instalaciones del Parque Tecnológico de Valdemingómez.

Mejora del tratamiento

Los residuos que se depositen en el contenedor amarillo continuarán siendo trasladados a las plantas de tratamiento de residuos del contenedor amarillo del Parque Tecnológico de Valdemingómez, cuyos contratos se adaptarán a partir de entonces a esta circunstancia. Para su clasificación y recuperación de los materiales reciclables, estas plantas clasifican los residuos por tipos de plásticos (alta y baja densidad, briks, plástico mezcla, aluminio, otros metales, etc)para después entregarlos a recicladores que fabrican nuevos productos.

"Cuanto mejor separamos los ciudadanos los residuos en origen depositándolos correctamente en el contenedor que les corresponde, más materiales pueden recuperar las plantas de clasificación de materiales y más subproductos se reciclan", señalan desde el Parque Tecnológico de Valdemingómez. Además, también se evita "más consumo de materias primas, de energía y se reducen emisiones de gases de efecto invernadero", agregan.