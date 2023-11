Las puertas de la Delegación General de Palestina en España están bien custodiadas. Un coche de la Policía Nacional hace guardia fuera, mientras un agente cuida en su interior que nadie sin autorización cruce su muros. Una vez dentro, el jefe de la Misión Diplomática de Palestina en España, Husni Abdel Wahed (Cisjordania, 1960), recibe a 20minutos unos días después del anuncio del presidente Sánchez sobre la intención de reconocerles como Estado. Algo insólito en la orbita de los países occidentales.

La entrevista discurre en una sala engalanada con los retratos de Yasir Arafat, figura histórica de la lucha palestina, y de Muhammed Abbas, actual mandatario de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Este último, actual líder de Fatah, partido secular enfrentado desde hace años por el control de la ANP con la organización islamista Hamás, que gobierna Gaza. El conflicto palestino-israelí ha vuelto a ocupar las portadas de los medios de todo el mundo. "Solo se acuerdan de nosotros cuando ocurren estas cosas", reconoce antes de comenzar Wahed, que no duda en contestar sobre los atentados de Hamás en territorio israelí, la guerra en la Franja, la posición de la comunidad internacional o la posible radicalización de la sociedad palestina.

El 7 de octubre un ataque de Hamás sobre Israel dio comienzo a un nuevo episodio de un conflicto que lleva 75 años activo. ¿Qué opinión tiene de lo que ocurrió ese día?Para muchos de nuestros amigos en Occidente y para la mayoría de los medios, la historia del universo comienza el 7 de octubre. No existe nada antes, tampoco hay nada después. Las leyes nos han enseñado la relación causa-efecto. Hay un pueblo bajo ocupación desde hace más de 75 años que ha sido privado de sus derechos más elementales, empezando por el derecho a la vida, la libertad, la justicia y están siendo constantemente castigados e humillados. Únicamente cuando se trató de la pérdida de vidas israelíes el mundo se estremeció. Y yo considero positivo que se preocupen por la vida de los israelíes. Pero me pregunto, ¿es humanismo preocuparse solamente de la vida de algunos y mostrar cero interés por la vida de los demás?

Aquel ataque ha sido respondido con seis semanas de bombardeos israelíes en Gaza y una ofensiva terrestre. ¿Cómo es la situación actual?Se está transmitiendo en directo un genocidio en contra del pueblo palestino. El derecho internacional, los derechos humanos, las convenciones, los protocolos, acuerdos… todo lo que el mundo ha construido se está ignorando. Llevan realizando un castigo colectivo contra la población de la Franja de Gaza desde el año 2007, privándoles de la libertad de movimiento y las necesidades básicas. A esto se suman ahora los cortes de electricidad, combustible, alimentos, medicamentos y agua. Además de la limpieza étnica que están llevando a cabo sacando a toda la población del norte de Gaza hacia el sur, donde las condiciones de vida son paupérrimas. Otro crimen guerra es el bombardeo de los lugares protegidos internacionalmente: hospitales, escuelas, iglesias, mezquitas, organismos internacionales y medios de comunicación.

Husni Abdel Wahed, jefe de la Misión Diplomática de Palestina en España José González

¿Cómo ha respondido la comunidad internacional?Han abandonado sus obligaciones y sus responsabilidades. Confiamos en que esta comunidad sea consecuente con sus principios anunciados y que no haya una contradicción tan flagrante como la de ahora entre lo que dicen y lo que hacen. Apoyar al agresor no es justo ni consecuente. Así como oponerse a un alto fuego. No estamos pidiendo nada del otro mundo, simplemente que sean consecuentes con sus propios principios y valores. Que no los inventamos nosotros. Es autoría de ustedes mismos.

¿También el derecho a la defensa?Nuestros amigos en Europa miran con ojos orientalistas y han dictaminado sus reglas, sus valores, su sistema, pero aplican diferentes criterios sobre casos similares. Los partisanos que lucharon en contra del dominio nazi son considerados héroes; y lo son. Los ucranianos tienen derecho a resistir; y lo tienen. España el 2 de mayo tuvo derecho de levantarse en contra de la ocupación francesa, pero los palestinos no tenemos derecho a levantarnos en contra de la ocupación israelí. Sean congruentes y apliquen el mismo criterio.

¿Qué consecuencias va a tener este nuevo episodio de violencia?Nos dicen que el objetivo es eliminar a Hamás, pero con sus políticas lo que hacen es consolidarlo. Dicen que van a combatir el extremismo, pero lo que hacen es fomentarlo. Dicen que van a combatir el racismo, pero todo lo que hacen es racista. Alemania cometió un holocausto y ahora está siendo partícipe en la comisión de un genocidio, pensando que con esto limpia su historia, pero está ayudando a cometer otro. La diferencia es que esta vez la víctima somos nosotros. Consentir los crímenes no ayudan al criminal, le hacen cometer más. Cuando ves a un amigo borracho, le quitas la llave del coche, no le echas más gasolina y le pones personas delante para que las atropelle. En la última sesión del Consejo de Seguridad de la ONU lloraron las víctimas israelíes, pero no han hecho mención a las víctimas palestinas. Entonces, ¿cómo creen que sentirá alguien que ha perdido a un padre, un hijo, un hermano o un amigo? Somos seres humanos y reaccionamos de diferente forma.

¿Significa esto que la sociedad palestina podría seguir radicalizándose y veremos más ataques?Nosotros veníamos advirtiendo de que esto iba a llegar. Y ahora volvemos a advertir: si no hay una solución, esto se va a repetir. Esto son derivados del problema central que es la ocupación. Nosotros hemos optado por la vía pacífica, pero ¿a dónde nos ha llevado? A la consagración de la ocupación y marginación de parte de la comunidad internacional del tema palestino. Esta es la recompensa a aquellos que hemos optado por el pacifismo. Tal vez sea el momento de que nuestros amigos en Occidente recapaciten y reconsideren sus políticas. Es una estupidez repetir lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. Lo único que arroja es más dolor, sufrimiento y muerte.

¿Hay solución?Nosotros hemos admitido la propuesta internacional de los dos Estados. Lamentablemente nuestros amigos en Occidente han convertido esto en una consigna sin contenido. Esto hay que traducirlo en hechos y no conformarse con reiterar una y otra vez que estamos a favor de la solución de los Estados.

¿En este momento existe relación entre la Autoridad Nacional Palestina y las autoridades israelíes?Desde que se firmaron en 1993 los acuerdos de Oslo Israel ha consagrado la ocupación y ha aprovechado las negociaciones con las autoridades palestinas para imponer hechos consumados, aprovechando la imagen positiva hacia el exterior de que existía un diálogo. En el año 2014 se paralizó el proceso, porque si están construyendo asentamientos, anexionando territorio palestino con un muro, judaizándolo y profanando lugares sagrados, que lo hagan sin negociaciones. ¿Para qué les vamos a dar una cobertura? Se han producido propuestas de algunos actores internacionales, pero siempre chocan con una muralla impenetrable: la ocupación blindada por Estados Unidos y sus aliados, que ni siquiera permiten un comunicado en el Consejo de Seguridad que critique los crímenes que comete Israel.

En las últimas semanas el presidente palestino se ha reunido con el secretario de Estado estadounidense, pese a que este no gobierna en Gaza. ¿Puede la Autoridad Nacional Palestina frenar el conflicto?Lamento decirlo, pero la verdad es que no tenemos la sartén por el mando. Es Israel el que ha tomado de rehén al mundo. Vemos como el presidente Biden repite mentiras. No sé si está enajenado por la edad o es porque no le dicen la verdad. Después de que Israel haya ocupado varios hospitales en Gaza, no han encontrado nada que refute las acusaciones de que hay cuarteles militares en su interior. Muestran un fusil, pero no hay garantías hay de que no fueran los propios israelíes los que llevaron este arma. Y supongamos que encontraron un arma y que no lo llevaron. Esto no demuestra absolutamente nada. Pero ellos saben que lo que dicen es ley. Y muchos medios repiten de una forma inconsciente sin cuestionar nada. Lean la propia prensa israelí, que se burlan de los informes del portavoz del ejército israelí. Aún así, el presidente de la mayor potencia del mundo no permite ni un cese del fuego. Además de haber movilizado los portaaviones más poderosos del planeta, los submarinos nucleares más potentes y a las fuerzas de élite.

Husni Abdel Wahed, jefe de la Misión Diplomática de Palestina en España José González

También los países árabes han comenzado a acercarse a Israel en los últimos años. ¿Qué opinión tiene de estos acuerdos?Israel y Estados Unidos han intentado convencer al mundo que arreglándose con el resto se soluciona el problema. Israel no ocupa territorio de otro país, por lo que no tiene porqué tener problemas con ellos. Con quien tiene que firmar la paz es con los palestinos, que es a quienes le ocupa el territorio. Pueden estar bien con todo el mundo, pero faltaría estar bien con sus víctimas. La solución es poner fin a la ocupación y si quiere llegar a una solución pacífica, lo tiene que hacer con nosotros.

Precisamente Pedro Sánchez señaló esta semana durante su discurso de investidura que su primer compromiso de la legislatura sería trabajar para que se reconozca a Palestina como Estado. ¿Cómo valora esta decisión?Me parece muy valioso y valiente de parte del presidente Sánchez y los componentes de su coalición. Esperemos que esto se cumpla. Creemos que España tiene un rol muy importante a desempeñar en el contexto europeo e internacional. Quiero saludar a los que han participado en este debate; a la sociedad española, porque se ha destacado por mantener un equilibrio y por ser congruente. Esto no ha sido solamente el Gobierno. Confiamos que esto se multiplicará a nivel nacional, continental e internacional. Somos parte de la humanidad y como tal sentimos que tenemos derecho a reclamar a nuestros hermanos que asuman sus obligaciones hacia esta parte, que hoy está siendo objeto de un genocidio. El dolor de un ser humano es el dolor de toda la humanidad.