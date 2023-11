Bolaños, el 'hombre para todo' de Sánchez que deberá tender lazos con la Justicia en la puesta en marcha de la ley de amnistía

Todos los que conocen a Pedro Sánchez coinciden, cuando se les preguntaba los días pasados por las quinielas de los nuevos ministros de su Gobierno, en que nadie sabía nada. "Solo lo sabe él", añadían. Sin embargo, había una segunda anotación con varios nombres -pocos- que se daban por seguros en el gabinete a estrenar del presidente del Gobierno, que fue investido el pasado jueves con mayoría absoluta gracias a los votos de una mayoría de la investidura de la que ahora forma parte el Junts de Carles Puigdemont. El de Félix Bolaños (Madrid, 1971) era uno. Y no es algo baladí.

Porque el 'hombre para todo' de Sánchez es una figura clave en el proceder del jefe del Ejecutivo. Lo ha sido, lo es y lo será. Ahora, en el Ministerio de Justicia, donde sucederá a Pilar Llop, que tras tener un ascenso meteórico -primero fue tercera autoridad del Estado cuando ejercía como presidenta del Senado y luego estuvo al frente de dicha cartera- ha caído en desgracia al quedarse sin ministerio y sin escaño. Su relación con el presidente, según fuentes conocedoras, no es muy fluida.

Al contrario que la de Bolaños, con quien Sánchez forma un tándem que seguirá contando jornadas de trabajo. Además, este nombramiento se puede interpretar como un respaldo absoluto hacia el nuevo ministro, pues las tareas que tendrá en Justicia no son fáciles. La principal será la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Dentro de pocas semanas, el mandato de sus vocales cumplirá cinco años caducado. Su renovación se debe hacer, según marca la Constitución Española, cada cinco años y para ello se necesita una mayoría reforzada a la que el PSOE no llega si no es con el PP. El pacto ha estado muy cerca en algunos momentos, pero no se ha llegado a rubricar. Por ello, el Gobierno intentó rebajar la mayoría necesaria pero terminó descartándolo.

Asimismo, Bolaños será el contacto directo del Ejecutivo con las asociaciones judiciales, en pie de guerra contra Sánchez y los suyos por el acuerdo político firmado con el Junts de Carles Puigdemont y la ley de amnistía incluida en dicho pacto. Esto último también ha provocado las preguntas de la Comisión Europea, a quien Bolaños ya se encargó de responder cuando todavía ejercía como ministro de la Presidencia. De hecho, la medida de gracia es 'su' ley y como tal la defenderá.

Además, la elección del socialista madrileño encaja a la perfección con las intenciones de Sánchez para su nueva etapa. Es decir, ministros menos técnicos -es licenciado en Derecho y ha ejercido como abogado, pero no magistrado como sí lo es Llop- y más políticos. Porque Bolaños ha ejercido durante los últimos años como parapeto del presidente. Como su escudo. Y por ello no rehúye de los choques. Destacable es el que tuvo con Macarena Olona, otrora estrella de Vox y hoy desterrada, tras llamarle "ministro perejil" por estar "en todas las salsas". "Todos los miércoles la misma sobreactuación, la misma sonrisa forzada, los mismos insultos, las mismas intervenciones grotescas y repetitivas. No tienen escrúpulos", le respondió el ministro.

Las fuentes consultadas afirman que "tiene una gran capacidad parlamentaria" y que "su perfil es cada vez más relevante". Además, destacan de él su "interlocución" con las demás fuerzas políticas en un gobierno "que necesitará de pactos" para cada ley. De hecho, fue uno de los tres elegidos por Sánchez para asegurar su investidura junto con Santos Cerdán, número 3 del partido, y María Jesús Montero, vicesecretaria del PSOE y que también seguirá en el Gobierno. Un trabajo por el que ahora recogen sus frutos.