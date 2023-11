Doñana se cuela en el debate de investidura de Sánchez y Moreno defiende su gestión y avisa: "El acuerdo con el Estado no está cerca"

Los 100 minutos que aproximadamente ha empleado este miércoles el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso inicial del debate de investidura han dado para muchos asuntos, y uno de ellos ha sido el de Doñana, motivo de muchos enfrentamientos entre el Ejecutivo central y la Junta de Andalucía, inmersos desde el pasado 3 de octubre en unas complejas negociaciones sobre la reordenación de los regadíos en la Corona Norte.

Sobre esas negociaciones se ha manifestado este miércoles el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que cuestionado sobre cuándo se anunciará el pacto por Doñana ha asegurado que "cuando haya una posibilidad de acuerdo", y sobre ello ha añadido que "ahora mismo todavía el acuerdo no está cerca". En esta misma línea se pronunciaba este martes el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, que aseguró que, aunque las negociaciones "van por el buen camino", por ahora "no hay acuerdo" y este no va a ser "inminente".

Moreno ha subrayado que la proposición de ley del PP-A y Vox, cuya tramitación en el Parlamento se mantiene por ahora en suspenso mientras continúa la negociación, "tenía un objetivo fundamental, que era resolver el problema de una serie de agricultores", y "hasta que ese problema no esté razonablemente resuelto, evidentemente no va a poder haber acuerdo".

También se ha pronunciado Moreno sobre lo que ha dicho Sánchez desde la tribuna del Congreso de los Diputados, donde ha afirmado que su Gobierno "ha sido capaz de defender" el Parque Nacional "con el apoyo de la Unión Europea" frente a la proposición de ley impulsada por el PP-A y Vox en el Parlamento andaluz, paralizada por el momento mientras ambas administraciones intentan alcanzar un acuerdo.

Minutos antes de la sesión de control en la Cámara andaluza, el popular ha replicado que es su Gobierno el que "protege" verdaderamente el Parque Nacional de Doñana, mientras que las declaraciones del socialista son "una mentira más". Y es que, ha afirmado tajante Moreno, "nunca en la historia de España habíamos tenido un presidente que faltara tanto la verdad como ha faltado y está faltando el señor Sánchez".

Moreno ha enfatizado que el presidente en funciones "sabe categóricamente que es falso" que su Gobierno haya sido el único capaz de proteger Doñana, porque ha sido el Ejecutivo andaluz el que ha comprado la finca de Veta la Palma (anexa al parque) "con 70 millones" de euros, y el que ha invertido "30 millones en reforestación", según ha abundado. "Somos nosotros los que protegemos precisamente a Doñana, y además hacemos que haya respaldo social en la provincia de Huelva", y "somos nosotros los que conectamos el interés y desarrollo económico de esa provincia con la protección de la naturaleza y del Parque Nacional", ha manifestado también el presidente del Gobierno andaluz antes de apostillar que Sánchez "vive en un mundo paralelo".

De igual modo, el líder del Ejecutivo andaluz se ha mostrado "sorprendido" de que al presidente socialista "le da igual mentir y faltar a la verdad sin sonrojarse, falseando datos, falseando situaciones, diciendo una cosa y haciendo otra". "A mí me sorprende, y me sorprende mucho que los españoles traguemos con eso", ha añadido Moreno, antes de opinar que, "si un político es impune a la mentira, si al final un político puede mentir cuantas veces quiera a lo largo de toda su carrera política sin que tenga coste político", con eso "vamos a degradar mucho la vida pública y la vida institucional".