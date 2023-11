Las bases de Podemos aprueban con un 86% apoyar la investidura de Pedro Sánchez

No habrá sorpresas en la sesión de investidura de Pedro Sánchez que arranca este miércoles. Podemos, la única formación integrante de Sumar que aún no había confirmado oficialmente que apoyaría a Sánchez como presidente del Gobierno, anunció que sus bases han respaldado con el 86,1% de los votos (47.675 apoyos) el voto favorable a la investidura el próximo jueves. Será "un ejercicio enorme de responsabilidad", aseguran los morados, muy molestos con el PSOE por no haber querido negociar con ellos por separado de Sumar.

La consulta que la formación ha llevado a cabo entre sus bases comenzó el viernes pasado y terminó este lunes a las 23.59 horas, y en ella han participado 55.372 militantes. Podemos no facilita la cifra concreta de su censo de inscritos activos, por lo que no se puede determinar qué porcentaje de participación supone esta cantidad, si bien en términos absolutos son muchos más afiliados que los que votaron en la consulta de IU a sus bases: tan solo algo más que 5.300.

El 13,7% (7.586) de quienes han votado en la consulta de Podemos lo han hecho en contra, una cifra relevante teniendo en cuenta que la secretaria general morada, Ione Belarra, pidió expresamente el voto a favor "pese a todo" para "respetar el mandato de la ciudadanía progresista". Belarra, eso sí, lo hizo asegurando que el PSOE "se equivoca despreciando" la presencia del "motor Podemos" en el Gobierno y al que avisando de que "la gente les votó para hacer algo más que amnistías, por necesarias que sean".

En el discurso en el que anunció la puesta en marcha de la consulta, la secretaria general de Podemos cargó contra los socialistas asegurando que están "determinados a conformar un Gobierno en el que solo manden ellos". "Prácticamente ninguna de las peticiones de Podemos ha sido atendida", y "en todo este tiempo el PSOE ha sido completamente incapaz de algo tan básico como contestar a las cinco propuestas que les hemos enviado para formar un Gobierno que se tome en serio la próxima legislatura", se quejó la líder morada, que insistió en que los socialistas han "decidido comenzar esta legislatura con muy mal pie" excluyendo a Podemos del futuro Ejecutivo.

La consulta que ha celebrado Podemos entre sus bases se ha limitado a preguntar si los cinco diputados morados deben "apoyar la investidura de Pedro Sánchez". El partido no ha cuestionado a sus afiliados por su opinión sobre el acuerdo firmado entre el PSOE y Sumar, ya que Podemos no se siente concernido por dicho pacto al no haber participado directamente en las negociaciones, a pesar de que sí lo hizo la líder de la coalición en la que están incluidos, Yolanda Díaz. De hecho, Belarra insistió en que la decisión era "exclusivamente" sobre si apoyar o no a Sánchez, lo que significa que, durante la legislatura, Podemos negociará su voto por separado a cada decreto, ley o iniciativa que presente el Gobierno.