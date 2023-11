El exministro socialista Sáenz de Cosculluela, tras criticar a Sánchez por la amnistía: "La sociedad está en una ruptura civil"

El ex ministro socialista Javier Sáenz de Cosculluela, que este martes enviaba una carta al secretario general de su partido, Pedro Sánchez, en la que le mostraba su "discrepancia" con los acuerdos de investidura suscritos con ERC, Junts, Bildu, Sumar y BNG, considera que "la sociedad, en estos momentos, está en una ruptura civil. La convivencia de este país se está estropeando a marchas forzadas"

Así lo ha expresado en el programa de Onda Cero Más de Uno, que dirige Carlos Alsina, el ex ministro de Obras Públicas y Urbanismo con Felipe González, Javier Sáenz de Cosculluela. De Cosculluela ha afirmado también que no se ha dado de baja en el PSOE, pero que con la carta enviada ejerció su derecho a la discrepancia "en los términos que me han parecido más oportunos".

"Mi manifestación de crítica a la estrategia que está siguiendo Pedro Sánchez es clara. Me avergüenza". Ahondando en que "el problema estriba en los pactos que se han suscrito, no solo en la ley de amnistía, en los pactos vergonzantes que se han alcanzado".

Aboga por un acuerdo PP-PSOE

Para el exministro "la conquista de esos siete votos de Junts tienen un precio absolutamente inaceptable". Y ha asegurado que "el concepto de Estado que tenemos desde que se restauró la democracia se está perdiendo".

La solución a la legislatura pasaría, según el socialista, por un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. "Entre los votantes del PSOE y del PP representamos, probablemente, un 85% de la población y no parece razonable que haya el más mínimo contacto de acuerdos entre ambos partidos", ha considerado. "Los señores de la derecha no son enemigos, ni nosotros deberíamos enemigos de ellos".