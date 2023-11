"¡Sueño cumplido, Madrid!". Con esa frase, que fue más bien una proclama, Natalia Jiménez se rencontró este lunes con el público, no solo de la capital, sino de todo el país. No porque no hubiese querido verse con él, sino porque, simplemente, en todos estos años, por unos u otros motivos, ni uno ni otro habían tenido la oportunidad de disfrutarse.

La artista, que alcanzó el éxito mundial hace ya dos décadas como vocalista de La Quinta Estación, actuaba por primera vez en solitario en España, en su Madrid natal, que significó el punto de partida de una gira, Antología 20 años, que es más bien un reinicio de su propia carrera.

Eso fue lo que sobrevoló toda la noche en la atmósfera creada en el madrileño Teatro Coliseum, que abarrotó sus gradas con gente llegada de cada rincón del planeta -Colombia, México, Venezuela, Estados Unidos y, por supuesto, España- para arropar a su artista, que se mostró muy emocionada por momentos.

"Yo tengo mucho amor por mi público y por lo que hago, así que nada ni nadie me va a volver a parar"

De esta forma, Natalia repasó sus éxitos de siempre, esos que cosechó con su "banda", como se dirigió a su exgrupo la mayoría de las veces. Hits que van desde Daría a Tu peor error o el icónico Me muero.

Pero, sin duda, la cantautora echó el resto con su Creo en mí, el himno que nació de su peor etapa, en la que hasta ella misma dudó de su valía como artista. "Yo tengo mucho amor por mi público y por lo que hago, así que nada ni nadie me va a volver a parar", proclamó la madrileña.

Vestida de regional mexicana, Jiménez dio un espectáculo interpretativo y vocal al alcance de muy pocos

Para el final, lo mejor. Vestida de regional mexicana, Jiménez dio un espectáculo interpretativo y vocal al alcance de muy pocos, con sus últimos éxitos en solitario y haciendo grandes reinterpretaciones de clásicos de Rocío Dúrcal como La gata bajo la lluvia o Amor eterno, además de honrar la memoria de Juan Gabriel -"el mundo no es igual desde que te fuiste-", le dedicó. "Hacer música regional mexicana era mi máximo sueño en la vida, y mucha gente estaba en contra", revelaba la artista, llorando, ante un público entregado. Por eso, avanzó, es lo que espera hacer el resto de su vida.

La traca final llegó, como se esperaba, con el archiconocido El Sol no regresa y una sorpresa: un trocito de El rey. En este caso, reina, porque Natalia Jiménez sigue siendo una de las mejores de la canción española y ha vuelto para quedarse. De hecho, aún le quedan cuatro shows este año (Valencia, Sevilla, Tenerife y Barcelona), y promete volver el próximo año junto a Ángel, su compañero en La Quinta Estación, para una nueva gira.