Luis Miguel hará un doblete histórico en el Santiago Bernabéu: "No encuentro otra manera de devolver el afecto que recibo"

La vuelta a España de Luis Miguel ha recibido una acogida digna de leyenda después de seis años de ausencia. El Sol de México no pisaba España, ni ningún otro país europeo, desde la gira de 2017 con la que celebró el lanzamiento del que es su último álbum de estudio hasta la fecha, México por Siempre.

El artista ha vuelto a romper todos los récords. Su Luis Miguel Tour 2023 ha superado cualquier expectativa posible, agotando todos sus shows en Argentina, Chile, Estados Unidos y México el primer día que se pusieron a la venta, números que muestra que la comunión con su público se encuentra en su punto máximo.

Ahora, Luis Miguel confirma la dimensión de su figura, coronándose en España como un ídolo de masas. La consecuencia es que, tras agotar en tiempo récord todas las localidades del concierto que dará el 6 de julio de 2024 en el Santiago Bernabéu, el mexicano regalará a su público español una segunda fecha en la capital.

"Después de 40 años de carrera, me sigo sorprendiendo por el inimaginable cariño del público español. No encuentro otra manera de devolver el afecto que he recibido de todos ustedes, más que brindar una nueva fecha para seguir celebrando nuestro reencuentro en Madrid", ha declarado el artista sobre su hito, que le convierte en el único artista capaz de hacer dos fechas en el renovado estadio Santiago Bernabéu.

Segundo concierto de Luis Miguel en Madrid. LUIS MIGUEL

La preventa de las entradas de este segundo show de Luis Miguel, el 7 de julio de 2024 en el coliseo madridista, comenzará este martes, 14 de noviembre a las 18.00 horas y terminará el jueves 17 de Noviembre a las 18.00 horas (o hasta agotar existencias).