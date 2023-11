El PP canaliza el malestar social contra la amnistía y mantendrá su ofensiva frente a Sánchez a las puertas de su investidura

El Partido Popular logró este domingo reunir a cientos de miles personas contra la amnistía en multitudinarias concentraciones pacíficas. Más de dos millones de personas -según el PP- coparon las plazas y calles más emblemáticas de las capitales de provincia para decir 'no' a la desigualdad, a los privilegios de una casta política, a la "compraventa" de la investidura de Pedro Sánchez; a la "indignidad", a la ruptura del Estado de derecho y de la Constitución. En definitiva, el PP ha logrado canalizar el malestar social generado por el pacto de Sánchez con el prófugo Carles Puigdemont "a cambio de siete votos" con el que el candidato socialista y presidente en funciones logrará reeditar su Gobierno esta misma semana.

Y lo hizo tal y como había previsto, sin los altercados que habían protagonizado los ultras la semana anterior frente a la sede de Ferraz, aunque sin lograr disuadir a los dirigentes de Vox, que acudieron a la convocatoria y, además, llamaron a continuarla ante las sedes socialistas. Frente a ello, el PP se reivindicó como la mejor de las oposiciones a Sánchez. Es más, por primera vez, desde el 23-J, los populares asumieron su rol de oposición.

Así lo hizo el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida: "Presidente Feijóo, no hay puesto más desagradecido en la política que ser el jefe de la oposición, porque los que somos tuyos queremos que llegues cuanto antes y los de frente no quieren que tengas ninguna presencia. Pero nunca ha sido tan importante liderar la oposición como en este momento en España y no solo es importante liderarla como quién la lidera".

De este modo, Alberto Núñez Feijóo prometió ante miles de personas seguir luchando contra la amnistía que ha pactado Sánchez "por la puerta de atrás". Lo hará desde el Senado, donde el PP cambiará el reglamento este martes para poder ralentizar la ley, mientras sus barones se han unido para forzar una reunión urgente de la conferencia de presidentes autonómicos; lo harán, también, en los tribunales, para lo que aún esperan el texto definitivo para armar un recurso al Constitucional. Y lo harán en Europa, una vez que el comisario Reynders ya ha solicitado información detallada al Gobierno de España sobre la amnistía, que le ha declinado la solicitud.

Por todo ello, Feijóo promete seguir aunando el sentir popular contrario a los pactos del PSOE con los independentistas catalanes sin renunciar a seguir reclamando la vuelta a las urnas: "Porque lo que se esta haciendo es lo contrario a lo que hemos votado, ¿por qué [los socialistas] le tienen miedo a las urnas? No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones", volvió a repetir este domingo a las puertas de la investidura de Pedro Sánchez.

Los populares se preparan para afrontar una de sus semanas más determinantes. Este lunes, durante el Comité de Dirección del Partido Popular, abordarán el discurso que entonará Feijóo en el Congreso de los Diputados, ya que fue el propio líder quien avanzó que, a diferencia de lo que hizo Sánchez en su investidura, él sí que tomará la palabra en nombre del PP. A partir de entonces, los populares pasarán a la siguiente pantalla: la de los cambios en la ejecutiva así como diseñar una hoja de ruta para los próximos meses.