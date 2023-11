Reese Witherspoon niega los rumores de romance con Kevin Costner

Los rumores sobre la vida privada de Reese Witherspoon desde que se anunciase su divorcio de Jim Toth después de 12 años de matrimonio no han cesado de aparecer. Pero el último de ellos ya ha hecho reaccionar al círculo cercano de la actriz y productora, negando tajantemente que esté saliendo con Kevin Costner.

Rob Shuter, presentador del podcast Naughty but Nice, realizaba estos días en X —antes conocida como Twitter— una encuesta que sobresaltó y sorprendió a partes iguals a sus seguidores. "Se rumorea que Kevin Costner está teniendo un romance con Reese Witherspoon. ¿Os gusta esta nueva pareja?", escribió.

"¿Kevin Costner está saliendo con Reese Witherspoon? ¿Qué? ¡Bien por él, bien por ella!", le respondió un usuario, mientras otro se mostraba mucho más escéptico: "¿Hay rumores de que Kevin Costner y Reese Witherspoon están saliendo? Pero si ella tiene 47 años y él ¿qué, 68? No, ¿esos dos? ¿De verdad?", añadía otro.

Y así se fueron sucediendo hasta que un representante de la ganadora del Oscar ha confirmado en declaraciones al portal de noticias Page Six que dichas habladurías no tienen ninguna base y que no tienen nada de certeras. "Esta historia es completamente inventada y por supuesto no es verdad", ha asegurado.

Curiosamente, ambos intérpretes se han quedado solteros este año. Witherspoon compartía un comunicado en marzo hablando de que ya habían ompartido "muchos años maravillosos juntos" y que seguían adelante "con un amor profundo, bondad y respeto mutuo". Una semana después solicitaba oficialmente el divorcio del exagente de talentos, en uno de los divorcios más inéditos de Hollywood, dando además un ejemplo de savoir faire.

Todo lo contrario que Kevin Costner y su expareja, Christine Baumgartner, que han estado litigando por cada detalle de la separación, con comentarios cada vez más alocados, como que la "vida de lujo" de los hijos que tienen en común va "en su ADN".