La broma de Ortuzar, en la valoración del pacto con el PSOE : "Las preguntas de derecha a izquierda, que es muy propio del PNV"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha tenido este viernes un momento para la broma en la valoración del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, cuando en la rueda de prensa ha abierto el turno de participación a los periodistas: "Las preguntas de derecha a izquierda, que es muy propio del PNV", ha asegurado, provocando risas en el auditorio.

Antes, en el Congreso de los Diputados, ha dicho que el acuerdo alcanzado con el PSOE garantiza la negociación y el traspaso al País Vasco de todas las competencias pendientes. El PNV ha dado dos años al PSOE para cumplir lo pactado.

Ortuzar ha valorado positivamente el acuerdo con Junts si consigue de paso una mejor relación con Cataluña. Y sobre la próxima legislatura ha dicho: "Tenemos que esta unidos en la diversidad. Somos naciones diferentes, pero el asunto es si podemos convivir juntos y a gusto".

La gobernabilidad no va a ser fácil, ha reconocido Ortuzar: "No somos ilusos, vemos la situación y una gobernabilidad en la que va a hacer falta todos los votos todo el tiempos. "Es un gran desafío para Sánchez y su equipo meternos a todos en la misma trainera y que los remos vayan en la misma dirección y no haya choque de palas".

Preguntado si el PNV va a garantizar la estabilidad del Gobiernoha asegurado que no son tiempos fáciles ni en lo político ni en lo económico. "Vamos a estar a las duras y a las maduras, habrá que tomar medidas no del todo populares, pero somos valientes y el PNV va a estar dando la cara".

Sobre las protestas recientes en Ferraz, Ortuzar asegura que es el PP el que debe distanciarse de Vox. "Tiene que pensar si puede seguir teniendo relaciones con formaciones que hacen este tipo de llamamientos y que muestran actitudes claramente antidemocráticas".