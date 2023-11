Dolors Montserrat: "La amnistía es el fin de nuestro Estado de derecho y rompe con los principios de la UE"

Dolors Montserrat (Sant Sadurní d'Anoia, 1973) está preocupada. Mira desde Bruselas cómo Pedro Sánchez se encamina a la investidura tras un pacto con Junts y una amnistía que, dice, "es un atropello" al Estado de derecho. El PP activa la maquinaria para oponerse a la medida, y la portavoz del partido atiende a 20minutos en su despacho de la Eurocámara solo unas horas después de la rúbrica del acuerdo entre socialistas y posconvergentes y unos días antes de que el asunto se debata en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, precisamente a petición del PPE. Para la exministra todo está mal en ese texto, y espera una reacción a la altura de la Unión Europea a solo siete meses además de las elecciones.

¿Cuál es su primera valoración sobre el escenario actual tras el pacto entre el PSOE y Junts?Estamos en el momento más dramático de nuestra historia democrática. Es el principio del fin de nuestro Estado de derecho. En la UE los valores son precisamente la igualdad de todos los europeos, la independencia judicial y el imperio de la ley. El acuerdo rompe con los tres grandes principios de la UE. Por eso, desde aquí todo el PPE, que es la fuerza mayoritaria, estamos trabajando y denunciando para que nos erosione nuestro Estado de derecho. Hay que evitar el atropello, con una denuncia urgente ante la Comisión Europea y también incluyendo este punto para el próximo debate en el Parlamento Europeo.

¿Y un primer análisis tras conocer el texto de la ley?Consuma la traición a España y el atropello al Estado de derecho. Sánchez borra el golpe a la Constitución y permite que los corruptos condenados y procesados se vayan de rositas, por no hablar de los procesados por terrorismo que también tienen en Sánchez su mejor aliado. Sánchez pretende unificar en él los tres poderes del Estado y dar el mando de la gobernabilidad del país a los que buscan romperlo. Estamos ante un atropello sin precedentes a la separación de poderes y a nuestra democracia, porque es una ley que nace de condenados, prófugos y herederos políticos de ETA nunca puede ser una buena noticia para España y para Europa. Europa no ha visto algo igual en sus reciente historia democrática y como ciudadana española y europea es vergonzoso que el Gobierno de mi país lo protagonice.

¿Dónde está ahora la clave?Hay que poner en el foco lo que está pasando en España. Esta ley de amnistía es la abolición del Estado de derecho porque lo que hace es olvidar, borrar, los delitos cometidos de corrupción. Va a ser una amnistía masiva, incluyendo también delitos de terrorismo. Esto no ha pasado jamás en un Estado miembro.

¿Quedó el PPE satisfecho con la carta del comisario Reynders?La Comisión está en alerta. La carta del comisario muestra preocupación por lo que está pasando en España; está recibiendo muchísimas cartas de ciudadanos españoles y de asociaciones, y por eso piden información al Gobierno de España. Es un gran paso el que ha dado la Comisión y lo agradecemos. Lo que es una vergüenza es la contestación de Bolaños.

Dolors Montserrat Dolors Montserrat (Sant Sadurní d'Anoia, 1973) fue ministra de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy y ahora ejerce como portavoz del PP en el Parlamento Europeo y es vicepresidenta del PPE. En la Eurocámara preside la Comisión de Peticiones y forma parte de la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública, de la delegación para las relaciones con Mercosur y de la delegación de relaciones con China. Es eurodiputada desde 2019.

Pero esa carta de la Comisión es un paso previo, ¿podría darse el caso de un segundo aviso con la norma ya en la mano?Estoy convencidísima de que la Comisión Europea no dejará de defender el Estado de derecho en España porque lo ha hecho en otros países. Pasó en Polonia con la llamada ley anti Tusk, que después no salió adelante. No estaba negro sobre blanco aquella norma y la Comisión actuó de manera preventiva; hizo lo mismo que está haciendo ahora. Ellos son los guardianes de los principios de la Unión. La Comisión está actuando como siempre ha actuado.

En el acuerdo aparece el concepto de 'lawfare', algo que ya está en marcha de alguna manera en Polonia y que ha conducido a sanciones. ¿Veis paralelismos en el caso de España?Lo primero de todo es que hasta hace poco los ciudadanos españoles no sabíamos lo que era el lawfare. Lo que es muy grave de este acuerdo es que Sánchez compra el relato al independentismo de que España no es una democracia y tiene jueces que persiguen judicialmente a políticos, cosa que no es cierta. Somos una democracia plena. Esto se ve como algo muy grave, se cruza una línea roja muy grande. Europa no se va a callar tampoco sobre el lawfare; nunca en España se había cruzado esta línea. En la UE hemos desmontado siempre ese relato de Puigdemont, estábamos unidos los populares, los socialdemócratas y los liberales y quien se ha caído del barco es la socialdemocracia, liderada además por una española como es Iratxe García.

¿Habéis mantenido estas semanas precisamente conversaciones con S&D?¿Se rompe esa mayoría en la Eurocámara?Bueno, siempre pongo el mismo ejemplo: el PPE estuvimos unidos con los socialdemócratas para levantar la inmunidad de Puigdemont, y lo conseguimos. Ahora el gran problema es que el PSOE se ha sentado en la sede del Parlamento con un fugado de la justicia y le ha comprado todo el relato. Le han comprado el poder romper el Estado de derecho. Podemos decir que aquí en Europa el PSOE ya no existe, ha desaparecido. Hemos llegado al punto en el que la gobernabilidad de España va a depender de un fugado y de acuerdos que se tendrán que pactar mensualmente fuera de España, con cuatro verificadores como si España no fuera una democracia.

¿Qué sensación les dejó que la primera reunión presencial se diera en el Parlamento Europeo?Fue una ignomínia. Es la sede de la soberanía europea, el mismo Parlamento que votó por levantarle la inmunidad y donde no se le acogió en ningún grupo político al señor Puigdemont. Los diputados socialistas de otros partidos están escandalizados y les decimos que les pregunten a su jefa de grupo.

Quizá es ir muy lejos, pero... ¿si por ustedes fuera se rompería la mayoría que hay en el Parlamento entre populares, socialdemócratas y liberales?Vamos a ver qué dicen los ciudadanos en las elecciones europeas de 2024. No nos vamos a avanzar. No me gusta hablar de escenarios a futuro sin saber qué han votado los ciudadanos. Sí puedo decir después de ver todas las elecciones que el PPE estará fuerte y los socialistas se van a resentir de lo que está haciendo Sánchez, pactando esto solo por el poder. Esto es impunidad a cambio de poder; es romper la igualdad de todos los españoles por el poder.

El PP tiene muchas vías abiertas contra la amnistía, por ejemplo con la mayoría absoluta en el SenadoComo dijo el presidente Feijóo, vamos a trabajar en cuatro frentes: institucional, político, social y legal. Esta reacción nuestra es firme, serena; no es un tema de ideologías, sino de que los demócratas tenemos que estar unidos en defensa de nuestra libertad. Esto no es una cosa solo del PP. El objetivo es parar este atropello.

¿Ha perdido con todo esto Sánchez la especie de 'protección' que tenía en la UE?Sí, ya no la tiene, claro. Y ya no solo por lo que está haciendo ahora. Dijo por activa y por pasiva a las instituciones europeas que convocaría elecciones generales al final de la presidencia del Consejo para darle a esta todo el protagonismo, y al final aquí se enteraron de la convocatoria del 23-J por los medios de comunicación. Ahora compra por siete votos su permanencia en el poder mientras por ejemplo Costa dimite en Portugal por un presunto caso de corrupción.

