Entrevista

Enrico Letta (Pisa, 1966) ha sido primer ministro italiano y líder de la formación por antonomasia del centroizquierda en el país, el Partito Democrático (PD), y su carrera política ha estado llena de retos. Ocupó el Palazzo Chigi entre 2013 y 2014, cuando la crisis pesaba sobre Roma, y ahora mira desde la distancia cómo se sienta en él Giorgia Meloni, con quien compitió en las últimas elecciones. Además, pasó por varios ministerios y conoce muy bien el Parlamento Europeo y todo lo que se cuece en Bruselas. Ahora atiende a 20minutos como presidente del Delors Institute y tras haber recibido el encargo de la Comisión Europea para elaborar un informe profundo sobre la situación del mercado único, después de haber recorrido varias ciudades europeas y con la previsión de estar la semana que viene en Madrid, Barcelona o Bilbao. Tiene muy claro cómo tiene que ser el futuro de la UE.

¿Y eso cómo puede afectar?Llegará un momento en el que la UE, esté o no preparada, tenga que hacer esa ampliación. El escenario conducirá hacia ello, nos obligará, y si no estamos preparados será peor; por eso es urgente que se clarifique la ruta para los países candidatos. Yo prefiero una ampliación en base a los méritos de los Estados en lugar de lo que se hizo en 2004 con la entrada de diez países a la vez en bloque; entonces no estábamos preparados tampoco para ella y tuvo que hacerse una ampliación por razones políticas. Eso no es lo ideal, porque además ahora los Balcanes tienen muchos problemas fronterizos que tienen que resolverle. Hay que adaptarse rápido a estas cuestiones.