Entrevista

En los últimos dos años el mundo se ha instalado en una crisis permanente. Las guerras, los levantamientos armados y los desafíos a las instituciones de decenas de países han puesto patas arriba la vida de millones de personas. Entre ellas las de muchos extranjeros que trabajan en zonas inestables y que de un día para otro tienen que hacer las maletas e irse. Esta es precisamente la labor de Javier Mollá (Cartagena, 1962), oficial de Infantería de Marina y director de Seguridad en España de International SOS, una empresa de asistencia ante amenazas sanitarias y de seguridad.

La guerra entre Israel y Hamás pilló por sorpresa al mundo y de un momento a otro los protocolos de esta compañía saltaron para poner en marcha las evacuaciones de muchos de sus clientes. Entre ellos trabajadores de organismos gubernamentales y de ONG. International SOS, en coordinación con Gobiernos de múltiples países, ha participado en operaciones como Afganistán, Sudán o Ucrania. Y, desde el pasado 7 de septiembre, ayuda también a poner a salvo a cientos de personas que buscan salir de Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza.

Desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamás la prioridad para muchas personas es salir de allí. ¿Cómo se gestiona este tipo de situaciones?El caso de Israel ha sido peculiar, porque fue de un momento para otro. Un sábado por la mañana nos levantamos espantados por lo ocurrido, con lo que no hubo tanta capacidad de preparación y tuvimos que reaccionar. Dimos orden de evacuar a nuestros clientes, activamos a nuestros proveedores locales, mandamos a un equipo que se dedica verificarlos y ver que todo está en orden y pusimos a otro equipo en Tel Aviv para recibir a la gente. Hemos realizado cerca de 200 evacuaciones, además de muchas reubicaciones tanto fuera como dentro de Israel. Han salido cuatro vuelos chárter, tenemos un quinto a allí a la espera y más aviones listos para volver. Pero esto no siempre es así.

¿A que se refiere?Generalmente la mecánica empieza mucho antes, cuando no pasa nada y puedes hacer planes para que las empresas españolas tengan los procedimientos necesarios y puedan reaccionar. Por ejemplo, en Ucrania, dos meses antes de empezar la guerra nosotros ya teníamos dos equipos desplegados en el terreno. Un equipo se compone de un experto en seguridad, un experto en salud, un experto en logística y operaciones y, según el casos, un experto en apoyo emocional, que cada vez es más necesario.

Javier Molla, director de Seguridad en España de International SOS. Jorge Paris

En lugares como Gaza, donde se no se puede acceder, ¿Cómo es el procedimiento para evacuar a alguien?Al personal en Gaza y las empresas que estaban allí nosotros les hemos ido dando asesoramiento, pero no podemos entrar porque no vamos a hacer nunca nada que sea ilegal. Es una zona militarizada en la que Israel no permite entrar. No somos una empresa de seguridad como esas que están ahora en África o Ucrania. En estas situaciones tenemos que esperar a que salgan. Esto es una empresa de gestión de riesgos y más del 84% de lo que hacemos es prevención. En el caso de que a alguien le ocurra algo realizamos asesoramiento y coordinación logística. Y, por último, cuando hay que actuar en el terreno lo hacemos, aunque eso no llega al 1%. Cuando todo lo demás va bien normalmente se evita la evacuación, pero aún así hemos llegado a hacer hasta 14.000 evacuaciones en un año. En Gaza se ha liberado ya a españoles y en cualquier momento podríamos activar a nuestros proveedores en Egipto e Israel y decirle al Ministerio de Asuntos Exteriores que podemos ayudar en ese tipo de actuaciones para un primer chequeo o traerlos a España. En estos casos la coordinación es importante, también con las autoridades locales.

¿Incluso con organizaciones como Hamás?Este es un caso distinto porque es un organismo reconocido como grupo terrorista. Nosotros somos extremadamente neutrales y no tomamos nunca parte, pero no podemos coordinar con este tipo de organizaciones. No nos queda otra que esperar y si, como ha sido el caso, se abre la frontera con Egipto, entonces podemos actuar y evacuar, pero no entrando porque legalmente ahora no podemos. En Israel y Cisjordania sí tenemos más capacidad.

¿Habéis encontrado dificultades en este conflicto en la coordinación con las autoridades?No. En Sudán, por ejemplo, fueron mucho más complicadas las evacuaciones. De hecho, algunas embajadas nos pedían a nosotros que les moviéramos a sus ciudadanos para que consiguieran llegar al punto de evacuación. En guerras como la de Ucrania hay una línea de frente, pero en Sudán no, el control va por barrios. Hay varias milicias enfrentadas y como en los barrios no se fían de nadie, hacen su propia milicia. Nuestros proveedores sobre el terreno lo saben y pudimos mover a 300 personas unos 800 kilómetros sorteando estos obstáculos y cruzando zonas enfrentadas. Y encima el aeropuerto estaba cerrado.

¿Cómo sacáis a las personas del país en esas situaciones?En el caso de Sudán lo hicimos por barco y esas personas tuvieron que esperar días y días en el puerto. Incluidas personas con diabetes o que estaba a punto de dar a luz. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. En otra evacuación en Ecuador, cuando hubo el amago de golpe de Estado, tuvimos que sacar a la gente en helicóptero. O en Líbano, que sacamos a 800 personas por tierra. Cuando hacemos los planes de evacuación siempre hay varias vías y buscamos todas las alternativas.

¿Se dan casos de personas que se nieguen a abandonar el país?Sí, pasa mucho. El deber de protección te obliga a hacer todo lo posible, pero existen casos en el que la persona lo rechaza o hace mal uso. Todo eso lo tenemos previsto en los planes para que, dado el caso, se firme un eximente de responsabilidad que ponga que le han ofrecido los medios y no los ha querido usar. Hay gente que lleva mucho tiempo en un sitio, hace su vida, se casa o tiene familia y ahora dile que ha habido un golpe de Estado y que se tiene que ir y dejarlo todo. Nosotros en los planes de evaluación siempre contemplamos a todos los familiares, independientemente de lo que ponga el libro de familia, pero aún así es posible que no quiera irse. En Ucrania hemos tenido a gente que no ha salido porque no dejaban salir al perro, ya que los requisitos en la Unión Europea son muy distintos a los que tienen allí.

¿Cómo fue la evacuación en Ucrania?En esos dos meses que estábamos sin saber cuándo iba a saltar el detonante definitivo fuimos moviendo a gente y lanzando alertas recomendando evacuar a los empleados no esenciales. Llegó un momento en que las líneas aéreas empezaron a no volar a Kiev. Estas compañías suelen ser las primeras en frenar su actividad. Cuando comenzó la guerra y tuvimos que salir a Polonia teníamos ya verificados 17 pasos fronterizos y llevábamos el pulso de ellas para poderle decirles a los evacuados por donde salir mejor según el día y la hora. Cuando la situación se puso peor les ayudamos a encontrar refugio, a prepararlo, a encontrar víveres, agua, electricidad, llevarles medicamentos, etc. Ahora ya estamos en otro escenario en Ucrania y desde hace bastante estamos ayudando a las empresas a volver. La guerra sigue, pero ellos tienen que volver a operar, por lo que primero realizamos un análisis de la viabilidad y seguridad. Hay gobiernos y grandes aseguradoras que utilizan nuestros informes como semáforo y poder justificar así si era o no seguro estar en este tipo de sitios.