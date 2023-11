Vox condena la violencia en las protestas de Ferraz pero responsabiliza a Marlaska y anima a manifestarse de forma pacífica

Vox ha condenado este miércoles los actos violentos producidos anoche durante las protestas frente a la sede nacional del PSOE, de los que ha responsabilizado al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, por "criminalizar" las concentraciones organizadas en la calle Ferraz. El partido de Santiago Abascal remarca que la ciudadanía tiene derecho a protestar contra la amnistía y la "destrucción" del estado de derecho y anima a hacerlo de forma pacífica.

"Los actos violentos no cuentan con nuestro respaldo ni con nuestro amparo", ha expresado en rueda de prensa la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, que anoche acudió a la calle Ferraz antes de que comenzaran las protestas para, según ha explicado, hablar con los responsables del dispositivo policial. "Vox apoyará todas las manifestaciones pacíficas y se desmarcará de aquella que no lo sea", ha añadido. "Nos duele la boca de decir que nosotros llamamos a manifestaciones pacífica y que los actos violentos no cuentan con nuestro apoyo, porque ningún partido ha ejercido una defensa tan férrea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como Vox", ha insistido.

La concentración producida la pasada noche en las proximidades de la sede nacional del PSOE ha sido la más numerosa hasta la fecha —congregó a más de 7.000 personas, según Delegación de Gobierno—, pero también la más violenta. Dejó una cuarentena de heridos y media docena de detenidos, después de que un grupo de manifestantes tratara de traspasar el cordón policial y los agentes intervinieran para impedirlo. "La violencia producida es responsabilidad de Marlaska", ha afirmado Millán, que ha acusado al ministro de Interior de pretender "desvirtuar y criminalizar" las protestas. "Es el Gobierno quien está alentando la violencia dando órdenes ilegales y tratando de criminalizar manifestaciones pacíficas", ha expresado.

Además, Millán ha negado que el PSOE tenga "legitimidad" para pedir que se condenen los actos violentos frente a Ferraz mientras negocia una ley de amnistía. "El PSOE no puede condenar ni puede pedir condenar los ataques que se produzcan porque son ellos los que están amnistiando la vinolencia y el terrorismo callejero", ha afirmado. El líder del partido, Santiago Abascal, ya reaccionó anoche vía X (antiguo Twitter) en la misma línea. "La violencia es responsabilidad de Marlaska. En primer lugar porque es lo que él y Sánchez pretendían, con las órdenes políticas de cargar y gasear a manifestantes pacíficos el lunes. Y en segundo lugar porque pretenden amnistiar el terrorismo callejero", escribió.

La tercera fuerza política ha presentado este miércoles ante el Tribunal Supremo sendas querellas por prevaricación contra el ministerio de Interior y contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, tal y como el propio Abascal anunció este martes. Desde Vox consideran que las cargas policiales producidas en las concentración del lunes por la noche frente a Ferraz fueron "desproporcionadas" y respondieron a "órdenes políticas del PSOE", en lugar de a criterios policiales. Denuncian, además, que se pretendía disolver una reunión pacífica sin "ninguna justificación legal".

"En un momento determinado, y sin que mediara motivo para ello, pues la concentración discurría con toda normalidad, eso sí, con evidentes muestras de rechazo al Gobierno de Pedro Sánchez, la Policía empezó a disolver a los congregados con violencia, agresividad y empleando gas lacrimógeno", denuncia la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, en el escrito presentado ante el Tribunal Supremo. "El exceso de violencia y la persecución empleada por la Policía no obedece más que a instrucciones con motivaciones políticas para asustar y disuadir a los ciudadanos de acudir a protestar frente a la sede del PSOE", añade.

"Que no caigan en la provocación"

También se ha pronunciado sobre la violencia en las protestas de Ferraz el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que ha alentado una "permanente movilización" contra la amnistía. "No va a haber política de Marlaska ni del presidente del Gobierno que intente inculcar el miedo al pueblo español porque el pueblo español se ha puesto en pie y está dispuesto a actuar en defensa propia", ha afirmado.

"Animamos a los españoles a que se manifiesten de forma pacífica, a que no caigan en la provocación y en la trampa que está poniendo el Gobierno para enfrentar a la ciudadanía con la Policía", ha remarcado en la misma línea la portavoz parlamentaria. Millán ha subrayado que Vox va a defender el "derecho de todos los españoles a manifestarse por su país", que ha calificado como "legítimo" y "necesario".

Desde la tercera fuerza política insisten en que la formación estará presente en todas las manifestaciones contra la amnistía que sea posible, incluso en las convocadas por el PP para este domingo. "Asistiremos siempre y cuando no nos lo prohíban", ha recalcado Millán. No obstante, la portavoz parlamentaria ha lamentado que haya dirigentes populares que vean el apoyo de Vox a las protestas frente a las sedes del PSOE como "oxígeno para Sánchez" y ha recordado que "no es momento de diferencias partidistas". "Tenemos que estar unidos, las diferencias partidistas no tocan", ha defendido. "El enemigo es Sánchez", ha concluido.

Los de Abascal han registrado este miércoles en el Congreso una proposición de ley para modificar la norma que regula los partidos políticos, de manera que su actuación quede restringida dentro del "respeto a la unidad y la soberanía de España y el no atentar contra su integridad territorial". De este modo, Vox plantea que los partidos que traspasen dichos "límites" sean considerados "ilegales e incursos en causa de disolución". Con esta iniciativa —que deberá ser valorada en la Cámara Baja—, la tercera fuerza política dice querer poner fin a las cesiones al independentismo e ilegalizar a los partidos que "atenten contra la unidad de España".