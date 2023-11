La quinta jornada de protestas por la amnistía reúne a 7.000 personas en Ferraz y acaba con cargas contra los grupos radicales

Miles de manifestantes -unos 7.000, según la Delegación de Gobierno- han vuelto a salir por quinto día consecutivo a las calles de Madrid para protestar contra la posible ley de amnistía que se encuentran negociando el PSOE y Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Los ciudadanos se han dirigido a la sede de los socialistas de la capital, ubicada en la calle Ferraz, pero no han podido llegar a las puertas del edificio debido al importante cordón policial desplegado en las proximidades.

Las protestas se han desarrollado de manera pacífica aunque con la tensión del dispositivo de seguridad que escoltaba a los manifestantes que cortaron las calles de Madrid. Sin embargo, más tarde el ambiente se tensó. La Policía tuvo que cargar contra grupos radicales que se quedaron en las proximidades de la sede del PSOE al finalizar la protesta y lanzaron objetos a las fuerzas de seguridad.

Al grito de "No nos engañan, Cataluña no es España", "Sánchez dimisión", "Socialistas terroristas" o "No es un presidente, es un dictador" los manifestantes se dirigieron al Paseo de Pintor Rosales y llegaron a la Plaza de España. Desde allí accedieron a la Gran Vía y se desplazaron hacia el Banco de España. Seguidamente continuaron su recorrido por el Paseo del Prado y se detuvieron en la Fuente de Neptuno, donde se toparon con un vallado policial que les impedía acceder a la Carrera de San Jerónimo, donde se encuentra la sede del Congreso de los Diputados.

La protesta se dividió y un grupo de manifestantes accedió a la calle del Congreso, pero no pudieron llegar hasta el edificio debido al dispositivo policial. Entre ellos había un grupo de personas mayores que expresaban la necesidad de rodear el Congreso "como Podemos". Tras permanecer en la calle del Congreso unos minutos, los manifestantes han decidido volver a la calle Ferraz, cortando así nuevamente la Gran Vía y otras calles céntricas de la capital. Los funcionarios del Congreso fueron mandados a sus casas cuando se produjo el corte de la calle. Varios de ellos tuvieron problemas para salir en coche del edificio y aquellos que iban a tomar el transporte público se vieron en la obligación de cambiar su ruta habitual.

La manifestación no ha congregado solamente a los madrileños, ya que incluso han acudido personas de otros puntos de España. Negu y Noelia se desplazaron a Madrid desde Salamanca para asistir a esta protesta tras ver las imágenes de los altercados que tuvieron lugar este lunes. Según han indicado a 20minutos, se trata de una situación que no pueden tolerar. "Esto es un asalto del Estado hacia el propio Estado que se salta la Constitución", han expresado. Eusebio y Carlos, por su parte, afirman que se manifiestan "de manera pacífica y con libertad" contra la amnistía porque "se socaban los derechos constitucionales y como nación".

También hubo abucheos a las personas que mostraron símbolos preconstitucionales entre la muchedumbre que protestaba contra la amnistía que prepara el Gobierno a los líderes independentistas.