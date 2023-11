Los motivos para la protesta ante Ferraz, en boca de sus protagonistas: "No podemos tolerar que el Estado se salte la Constitución"

La tercera noche de protestas frente a la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, ha reunido a miles de personas indignadas por la intención del presidente en funciones, Pedro Sánchez, de pactar una amnistía a los líderes del procés a cambio de su apoyo para ser investido en una segunda legislatura. Un plan que aún se negocia en Bruselas entre las delegaciones de Junts y del PSOE... sin una fecha definida.

Negu y Noelia son dos de las personas que se han reunido en la céntrica calle madrileña. Los dos jóvenes han venido desde Salamanca tras ver las imágenes de los altercados de este pasado lunes y leer las convocatorias a través de redes sociales. "No podemos tolerarlo", dice Negu. "Hay que hacer presión, si puede ser con lucha pacífica y coherente. Esto es un asalto del Estado hacia el propio Estado que se salta la Constitución".

Otros cuatro jóvenes que han venido juntos a la protesta aseguran que están manifestándose porque consideran que "están robando a los españoles". Algunos de ellos reconocen haber asistido a la concentración de ayer y aseguran que seguirán participando los próximos días. "Nos tratan como a criminales y nos gasearon ayer, es inmoral que pegaran a señores mayores una Policía mandada por Marlaska".

Eusebio y Carlos, por su parte, afirman que se manifiestan "de manera pacífica y con libertad" contra la amnistía porque "se socaban los derechos constitucionales y como nación". Ambos creen que la inacción contra la amnistía no es una opción y que el Gobierno "no tiene tope en sus excesos". Los dos hombres dicen que protestan de forma pacífica y que la gente que dice en petit comité que no le gustan lo que está pasando debe unirse a la protestar porque "los políticos temen el rugir de la calle".

Antuan, finalmente, ataviado con una bandera de España, dice que vino todos los días de protesta y seguirá haciéndolo hasta que "se vayan los golpistas".