Llega el final del anime 'Ataque a los titanes': ¿Cuántos titanes harían falta para destruir la Tierra?

7 de abril de 2013. Se estrena en Japón el primer capítulo del anime Shingeki no Kyojin, también conocido como Attack on Titan, a partir del manga de Hajime Isayama. Su historia se centra en una civilización situada en el interior de tres muros circulares. Según los conocimientos propagados entre la gente que vive dentro de esos muros, son el último vestigio superviviente de la civilización humana. Sus habitantes han sido inducidos a creer que, hace más de cien años, la humanidad fue llevada al borde de la extinción tras la aparición de gigantes humanoides llamados Titanes, que atacan y devoran a los humanos nada más verlos. Los últimos restos de la humanidad se replegaron tras tres murallas concéntricas y disfrutaron de aproximadamente un siglo de paz. Dentro de ellas, la idea de aventurarse en el exterior está muy mal vista y desaconsejada, pero necesitan investigar qué hay más allá, así que para combatir a los Titanes, el ejército del país emplea el Equipo de Maniobra Vertical (EMV), un conjunto de garfios montados en la cintura y propulsión por gas que permiten una inmensa movilidad en tres dimensiones. Sí, el equipo es tan espectacular como inútil, pero ese no es el punto. Venimos a hablar de Titanes.

Existen diferentes tipos. Unos débiles y genéricos, cuyo comportamiento es fácil de predecir, por lo que son fáciles de matar cortándoles un trozo de cuello (Sí, así se les mata… más o menos); otros titanes denominados “excéntricos” cuyo comportamiento es más difícil de predecir, lo que los hace mucho más peligrosos; y otros de los que no vamos a hablar porque es mejor que veáis la serie.

El protagonista, Eren Yaeger, vive dentro de estos muros, pero en la zona más alejada del centro. Solamente un muro de 50 metros de alto les separa de un posible ataque de los titanes. Parece que los muros son impenetrables hasta que, de repente, aparece de la nada un resplandor. Una cabeza con un rostro terrorífico aparece por encima del muro. El Titán Colosal, de 60 metros de alto, es el encargado de poner patas arriba la vida de todos los civiles, ya que la puerta del muro desaparece con una patada de este monstruo. Eren y sus amigos contemplan el horror en sus carnes, especialmente el protagonista, que ve cómo su madre es engullida por uno de los titanes. Así empieza Shingeki No Kyojin, con el odio visceral de Eren Yaeger hacia los titanes, a los que jura aniquilar.

Toda esta historia se ha ido desarrollando año tras año, teniendo un final en el manga en el año 2021, pero no una adaptación del final en anime hasta este 5 de noviembre, dónde por fin la trama se cierra y Shingeki No Kyojin queda finalizado.

Como fans de esta obra, es necesario sacarle un poco de punta, ya que su final no deja indiferente a nadie, y más con ciertas decisiones tomadas por parte del protagonista. Los muros juegan un papel vital en la obra, tanto al principio como al final, así que antes de hablar de nada, mejor vamos a saber cómo son.

La humanidad confinada en muros... ¿grandes?

El mundo donde se desarrolla Attack On Titan es como el nuestro, pero espejado y rotado. Y, supuestamente, la trama se desarrolla en la isla de Madagascar, donde estarían los muros en los que la humanidad está recluida. Más o menos. Porque sus medidas no coinciden.

Tenemos tres muros “concéntricos”. El central es el muro Sina, de 100 km de radio. El siguiente es el muro Rose, de 230 km de radio, y el más alejado del centro, el que rompen, el muro María, tiene 480 km de radio. Vamos, que el diámetro donde el remanente humano vive es de 960 kilómetros… Y Madagascar de norte a sur mide más que eso, pero de este a oeste no.

Murallas en Madagascar y la Península ibérica a escala. R.S.

Las murallas eran demasiado largas para vigilarlas en su totalidad. La parte superior de las murallas estaba forrada de cañones, que podían disparar a los Titanes que se acercaban, aunque no eran especialmente eficaces debido a la capacidad de regeneración de los Titanes. Para tener en cuenta esto, cada una tenía cuatro ciudades en su periferia conocidas como "distritos". Como los Titanes eran atraídos hacia grandes concentraciones de gente, la humanidad podía centrar sus defensas en estos distritos y no en el resto del Muro. Los distritos se consideraban los peores y menos deseables lugares para vivir, ya que corrían mayor riesgo de sufrir una invasión titán. Justamente, donde el protagonista y sus amigos viven. Qué fiasco.

La gente pobre vive en las afueras mientras que la rica y apoderada, hacia el centro. Y son justo estas personas las que saben cosillas. Secretos muy importantes que, si el pueblo llano supiese, viviría aterrado. Las murallas esconden algo horrible… Y lo tenemos que contar, porque el futuro de la humanidad está en juego.

La verdad dentro de los muros

Avisamos, a partir de aquí se vienen SPOILERS GORDOS. Baja bajo tu propia responsabilidad.

Titanes colosales durante el Retumbar. Crunchyroll

Dentro de los muros hay titanes. Titanes colosales, para ser concretos. Muchos de ellos. El problema es que las cifras bailan de una fuente a otra. No se sabe cuántos exactamente.

En el análisis que hace Rikao Yanagita del manga Ataque a los titanes en su obra The Science of Attack On Titans, se da una estimación de la cantidad de titanes de las murallas que residen en ellas. Usando las dimensiones dadas en Attack on Titan: Antes de la Caída, un spin-off de la obra, Rikao calcula que, si todos los Titanes del Muro miden aproximadamente 45 metros de altura con una anchura de hombros proporcional de 13 metros y todos los Titanes alineados hombro con hombro, hay aproximadamente 246.000 Titanes Colosales dentro del Muro María… y un total de 585.000 Titanes dentro de los tres Muros juntos. Esto contradice la información que se da mucho más adelante en el manga, en la que se afirma que "decenas de millones de titanes que duermen dentro de los muros" saldrían para hacer… cosas feas.

Así que hemos buscado otro análisis más semejante al del mundo real. El usuario de Reddit EscobarssecretlairAI realiza en este post un "análisis completamente innecesario" de las murallas de la obra. Estamos de acuerdo en el nombre, pero nos encanta.

En su análisis comenta que las murallas son tan grandes como Francia o Texas y recalcula el tamaño de las murallas para que sí puedan caber en la isla de Madagascar, dando como resultado un diámetro de 467 km para la muralla María, haciendo que ahora el territorio sea algo más pequeño que Uruguay.

Con la redimensión de las murallas el número de titanes colosales dentro de las mismas ha descendido, lógicamente. Suponiendo que los Titanes Colosales ocupan de ancho como en la obra The Science of Attack On Titan, unos 13 metros, se obtiene que hay 192.306 Titanes habitando dentro de los muros. Aunque sea una cifra impactante… No considera que sea un buen análisis e introduce una corrección en las murallas, ya que en las imágenes del manga se ven como no son del todo circulares, si no que van moviéndose a través del terreno irregular. Introduciendo una onda sinusoidal de 1 km de amplitud cada 5 km para representar de alguna manera la irregularidad del muro, el número de Titanes Colosales asciende a 210.071. Ahora toca que destruyan el mundo.

Sí, en la obra los titanes salen para aplastar todo. Y mira si hay titanes eh, porque deben abarcar TODO el mundo. Pues bien, la realidad es menos espectacular. Si disponemos a los Titanes en un patrón de ajedrez de 5 columnas de profundidad, tendríamos una hilera de monstruos de 60 m de alto que abarcan… 546 km (Sí, en el post de Reddit pone otra cosa, pero hemos hecho las cuentas… Y nos da esto). Los titanes no llegarían del polo norte al polo sur. Es más, podrían destrozar la mitad de la península ibérica de este a oeste perfectamente, pero poco más. Un retumbar de pisadas un poco flojo, pero es lo que da de sí.

Titanes vistos desde arriba, colocados en 5 columnas. R.S.

¿Y qué pasaría si usásemos la cifra que se maneja en el manga? ¿Aquella que dice que saldrían decenas de millones de Titanes? Ahí cambia mucho el tema, ya que disponiéndolos de la misma forma y suponiendo, por ejemplo, 10.000.000 de Titanes Colosales, ahora no cubrirían 546 km, si no 26.000 km. Las cifras seguirían quedándose cortas, ya que para poder cubrir la tierra ENTERA de una sola pasada, saliendo desde un punto concéntrico, deberían poder abarcar los 40.075 km que tiene de perímetro. ¿Entonces cuántos Titanes Colosales harían falta DEFINITIVAMENTE para destrozar la tierra? Calcularlo es fácil. Dividimos los 40.075 km entre los 13 m que ocupa cada Titán y lo multiplicamos por 5 para tener una hilera de 5 mostrencos que arrasan allá donde van. De esta manera, obtenemos que la tierra quedaría aplastada a pisotones con 15.413.461 Titanes Colosales. Ahora sí, lo de las decenas de millones de Titanes tiene sentido. De esa cifra para arriba.

Ahora bien: ¿Dónde caben tantos Titanes Colosales en una muralla? Ni idea. Ya hemos forzado demasiado la maquinaria, así que mejor dejamos la calculadora, papel y boli y nos sentamos a disfrutar del final definitivo del anime, que pinta ser arrollador y… aplastante.