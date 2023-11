El PSOE, entre el titubeo y la "paciencia" para cerrar un pacto con Puigdemont al que ya no ponen fecha

"Lo conozco bien, sí". Lo dice una socialista de alto rango que viene de la política catalana y que no está sorprendida con la incertidumbre en la que Carles Puigdemont, expresident de Cataluña fugado de la Justicia, ha sumido al PSOE, que lleva días vendiendo la inminencia de un pacto de investidura al que ahora ya no pone fecha. Todavía puede ser esta semana. O no. Puede estar al caer. O no. Ambos equipos se siguen intercambiando papeles en Bruselas y la fecha límite para evitar la repetición electoral sigue siendo el 27 de noviembre.

La intención de los socialistas pasaba porque todo se precipitara la semana pasada. Fue el motivo de la foto de la reunión entre Santos Cerdán, número tres del PSOE y negociador de Pedro Sánchez, y el propio Puigdemont, que fue difundida el lunes 30 de octubre. Supuestamente, el viernes siguiente Francina Armengol, presidenta del Congreso, iba a comunicar la fecha de la investidura para esta semana. Pero Junts no firmó y los de Puigdemont llevan días dilatando el acuerdo con los socialistas.

Durante el fin de semana, fuentes de ambas formaciones vendieron que el "desencuentro" que se había producido ya estaba arreglado. Podía ser el lunes, pero tampoco. El escenario volvió a repetirse este martes, cuando socialistas y enviados de Junts enfriaron la posibilidad de un acuerdo rápido. "No podemos dar un horizonte temporal", aseguraron fuentes desde Bruselas. Con el acuerdo político cerrado desde hace días, las partes siguen enfrascadas en la letra jurídica, buscando un encaje que no deje huecos para que la ley de amnistía pueda ser declarada inconstitucional. "Tenemos que hacer un buen trabajo, es la primera ley de amnistía de la democracia", sostuvieron.

En Madrid, la información que se daba era similar. Por un lado, fuentes parlamentarias comenzaban a descartar la posibilidad de que la investidura se celebrase esta semana -cabe recordar que los planes del PSOE eran tener una investidura exprés los días 8 y 9-. En público, la presidenta del Congreso lo despachó diciendo que será "en el momento que toque". No obstante, ese descarte no es tal, puesto que otras fuentes del PSOE presentes en Bruselas aseguraron por la tarde que, en cuanto Junts dé el 'ok', se convocará el debate sin consultar a otros grupos. Podría ser, incluso, el fin de semana, pues Armengol habilitó la pasada semana los sábados, domingos o festivos de noviembre.

Por su parte, en Moncloa han dado la orden de guardar un escrupuloso silencio. De hecho, tras la rueda de prensa de este martes, tanto Isabel Rodríguez como Pilar Alegría, ministras de Política Territorial y Educación, respectivamente, se negaron a contestar a las preguntas de los periodistas en privado y evacuaron rápido la sala. En público, la portavoz del Ejecutivo no dejó buenas sensaciones. "Desearíamos, en una próxima legislatura, si es que sigue adelante la investidura y hay un nuevo gobierno, como desearíamos...", apuntó. Todo en condicional y sin utilizar un tono convincente.

Ante esta situación, el partido comienza desesperarse. Por no saber qué se está negociando y, sobre todo, por la tensión callejera que empieza a asomar y cuyo ejemplo más representativo son las manifestaciones que desde el viernes pasado se vienen celebrando en Ferraz, sede del PSOE. "Se tiene que cerrar ya, esta presión es insufrible", señala un dirigente territorial de los socialistas, mientras que fuentes de la negociación piden "paciencia". "¿Qué son cinco días para llegar a un acuerdo si lo que hay en juego es una investidura?", defienden.