Retrasos en la línea C5 de Cercanías Madrid por una incidencia en la estación de Atocha

Los trenes de la línea C5 de Cercanías Madrid están sufriendo la mañana de este martes varias demoras por una incidencia en la estación de Atocha, ha comunicado el servicio ferroviario en redes.

La incidencia está provocando demoras y retenciones en toda la línea, desde Móstoles-El Soto hasta Humanes.

Según ha explicado Renfe en redes sociales a un usuario, la incidencia se ha producido en la vía 8 de la estación, donde suelen circular los trenes de la línea. Los ferrocarriles se están desviando hacia la vía 9, lo que está provocando estas importantes demoras debido a que por esa vía circula con normalidad otra línea, la C4, entre Parla y Nuevos Ministerios.

Varios usuarios de redes sociales han mostrado su disconformidad con una nueva avería, que se suma a una larga lista de incidencias que afectan de forma cotidiana al servicio ferroviario madrileño. "No es normal que no haya un día tranquilo para poder ir a trabajar sin problemas", comenta un usuario. Otro también critica la poca eficacia de Cercanías: "Les recordamos que pagamos un servicio que no se cumple nunca, gracias".