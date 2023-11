'Anabel Pantoja in Paris', los fans de la televisiva aplauden sus vídeos por la capital francesa: "Necesito una serie"

Que Anabel Pantoja ha disfrutado de su viaje a París como nadie es algo que todos sus seguidores han podido descubrir. Para la sobrina de la tonadillera, ir a la capital francesa era su sueño desde pequeña, por ello, cuando a sus 37 años ha podido lograr su objetivo, no ha dudado en mostrarlo orgullosa.

Han sido cinco intensos días para la televisiva, que no ha parado de descubrir los rincones de la ciudad de las luces. Y es que, cada paso que ha dado desde que aterrizara ha sido una aventura. Tanto por llevarse las maletas de otra persona por equivocación (aunque con final feliz, pues pudieron encontrar a su dueño sin problema) hasta su llanto desconsolado al ver el Louvre por primera vez.

Ella ha disfrutado "como una niña pequeña" compartiendo cada experiencia, pero más han gozado sus fans de todo el contenido. Y es que si a ella le hacía "mucha ilusión" ver Notre Dame, porque se había criado con la película de El jorobado de Notre Dame, a sus seguidores les hacía felices verla tan contenta.

Emily en París es literal huesos en comparación con Anabel Pantoja en París.



Estoy meade con todos sus vídeos 😂 pic.twitter.com/TP8WkaIgTg — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) November 5, 2023

Prueba de ello han sido todos los comentarios en redes de sus vídeos: "Emily en París es literal huesos en comparación con Anabel Pantoja en París", escribía una usuaria en su perfil de X, la red social conocida anteriormente como Twitter. De hecho, no han sido pocos los que ya han demandado una "serie solo para ella".

Aunque, no todo han sido halagos hacia la prima de Isa Pantoja. Y es que, del mismo modo que unos se ríen por ver a la influencer cantar Que viva España en la puerta de un Zara porque "podrían ser ellos", otros aseguran que es una "cateta". "Le faltan dos veranos, qué vergüenza", escribía un usuario.

Anabel pantoja cantando que viva España delante de un zara en París? Soy — ANA (@anareinass) November 5, 2023

Anabel Pantoja en Disneyland París.😭



Estoy muy pesada con ella pero es que me tiene cautivade, enganchade, anonadade, flipade, meade y todos los verbos acabados en e. 😂👏🏻🫶🏻 pic.twitter.com/kwCkL28G2O — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) November 5, 2023

Unos mensajes que a la propia protagonista no han parecido importarle en especial manera. Y es que así mismo los contestaba en una de sus publicaciones de Instagram: "Escuché que mi viaje podría ser peligroso para mis seguidores, debido al nivel de incultura en mí. Es cierto que no predico con el ejemplo, pero no le hago daño a nadie."

En el vídeo se puede ver a Anabel explicando de "manera culta" la historia del Arco del Triunfo parisino. Una muestra más de cómo a la que fuera participante de Supervivientes, lo que más le importa es disfrutar de su vida. Y, teniendo en cuenta la recopilación de momentos, su objetivo se cumplió con creces.