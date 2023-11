Borrell avisa de que "no hay una solución militar" en Gaza y habla de "la última oportunidad" para los dos Estados

Josep Borrell sigue manteniendo un discurso crítico y autocrítico en torno al conflicto entre Israel y Hamás, y este lunes ha asegurado que "no hay una solución militar" en Gaza si antes no existe detrás "una estrategia política", señalando implícitamente que el Gobierno de Benjamin Netanyahu no tiene una, en un momento en el que la guerra ha alcanzado otro pico en las últimas horas. El Alto Representante de la UE se ha expresado de esta forma en la conferencia anual de embajadores de la Unión. El tema, de hecho, ha casi monopolizado su comparecencia, al tiempo que ha asegurado que se está "ante la última oportunidad" para alcanzar la solución de los dos Estados.

Esa es la posición que defiende la UE como bloque desde hace décadas y en la que han hecho hincapié algunos Estados miembros como España en los últimos días. El Gobierno en funciones además ha propuesto que se celebre "en seis meses" una conferencia de paz entre Israel y Palestina, una iniciativa bien acogida por los 27 en el último Consejo Europeo. Con todo, Borrell ha asumido que en los últimos años se ha dado un "fracaso" de la diplomacia para resolver la situación.

