Entrevista

Antonio López-Istúriz (Pamplona, 1970) conoce bien el contexto actual. Igual de bien que los pasillos del Parlamento Europeo. El eurodiputado del PP es el presidente de la delegación de las relaciones de la Eurocámara con Israel, y por eso ahora mismo hay que escucharle con atención. Quien fuera secretario general del Partido Popular Europeo atiende a 20minutos en unos días clave en la guerra entre Israel y Hamás, pero también para entender la posición de la UE sobre el conflicto. Además, también tiene mucho que decir sobre el futuro de la Unión y el papel de esta en un escenario global que se ha vuelto cada día más exigente.

Nos atiende justo a su vuelta de Israel. ¿Qué situación se encontró allí?Es una situación de guerra. Se nota en el ambiente, a la espera de la ofensiva sobre Gaza, ocurra o no, no lo sé. Por ahora están viajando numerosos líderes a Israel y no sabemos qué va a pasar; están yendo la mayoría de primeros ministros europeos, salvo la presidencia de turno del Consejo de la UE, que es española. No digo que Sánchez tenga que ir, pero podría haber enviado a alguien. Aunque eso ahora no es lo importante.

¿Cuál es el ambiente?Pues yo estuve en el sur, a dos kilómetros de la frontera con Gaza, y la artillería y las bombas se están escuchando constantemente. Es horroroso, y escuchar a las familias y a los médicos, algunos de ellos internacionales. Nos dicen que este conflicto ha sido horroroso, con escenas dantescas de chicas violadas salvajemente; no es propio reproducir el estado en el que han quedado. Un salvajismo increíble, algo sobre lo que no hay parangón.

Conoce la realidad de Israel y de Oriente Próximo. ¿Es un choque sin precedentes?Tengo mucha amistad también con políticos de países árabes, tengo la fortuna de ser llamado por ellos como especializado en la materia y sí, esto no tiene precedentes. Ni durante las invasiones o intentos anteriores por parte de países árabes. El grado de salvajismo que hay por parte de Hamás no tiene parangón, no tiene precedentes; desde el Holocausto no ha habido una situación similar. Estuvieron varias horas torturando, se emplearon a fondo. Ves coches en la calle ametrallados, y dentro había familias. Está como congelado el tiempo.

Antonio López-Istúriz White Antonio López-Istúriz (Pamplona, 1970) fue uno de los hombres de confianza de José María Aznar y lleva siendo eurodiputado del PP desde el año 2004. Además, ejerció como secretario general del Partido Popular Europeo entre 2002 y 2022. Ahora mismo en la Eurocámara es el presidente de la delegación para las relaciones con Israel y es miembro de la Conferencia de Presidentes de Delegación de la AOED, de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la delegación para las Relaciones con la Península Arábiga y de la delegación en la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo

¿Cree que está Irán detrás de esta situación?Eso cualquiera lo sabe, hay que ser un poco naif para no verlo. Vivíamos una época excelente de las relaciones de Israel con países árabes, por ejemplo con la firma de los Acuerdos de Abraham. Ahora Arabia Saudí, que era el país más importante de la zona, se iba a sumar a estos pactos en semanas, e Irán ha reaccionado porque no puede permitirse tener un Oriente Medio estable. El mundo occidental en cambio lo necesitamos, por razones de interés evidentemente.

Hay que ser un poco naif para no ver a Irán detrás de esta guerra

¿Hay entonces riesgo de que el conflicto se extienda por la región?Estamos ante un ataque, como digo, sin precedentes, y no responde a lo que ha sucedido en los últimos 20 años de choques con Hamás y Hezbolá, con la población palestina por el medio, rehén de estos grupos terroristas. El ataque ha sido fuera de lo normal y es difícil saber si esto va a escalar. Puede pasar si Hezbolá, que es mucho más potente que Hamás, entra en escenario de lleno; ahí la escalada sería inevitable porque además Siria y el Líbano, que fue destrozado por Irán, son países muy inestables. Irán tiene una agenda de ocupación, como Rusia con Ucrania, y de control sobre determinadas zonas del planeta. Es otra vez democracia contra dictadura.

¿De esa inestabilidad en Oriente Medio podría sacar tajada Rusia?Rusia vive de esto, como Irán. Cuando detectan debilidades en los gobiernos democráticos atacan sin piedad. Israel tenía una situación interna muy inestable, con Netanyahu en choques constantes con la oposición por una serie de causas judiciales. Estados Unidos, mientras tanto, había desbloqueado millones para Irán, igual que Europa buscando también un acuerdo con ellos, del cual Borrell es protagonista. Eso para estos países es un síntoma de debilidad, y es entonces cuando atacan. Nunca lo hemos entendido y seguimos sin entenderlo.

La población palestina, dice, es rehén de Hamás. ¿Cómo se encuentra entonces una salida humanitaria para los civiles?Yo no diría que Hamás está integrada en la sociedad palestina, se integraron a la fuerza, con asesinatos de palestinos, por parte de Hamás y también de Hezbolá. Palestinos que querían una Palestina independiente. Mira por ejemplo Cisjordania, que es mucho más grande, está en calma, porque Hamás no tiene allí presencia y está en manos de la Autoridad Palestina. Yo he hablado con palestinos y me dicen que evidentemente ellos no tienen nada que ver con Hamás; el problema es que Hamás ejerce un régimen del terror también dentro de Gaza.

Irán tiene una agenda de ocupación, como Rusia con Ucrania, y de control sobre determinadas zonas del planeta

España ya ha propuesto una conferencia de paz entre Israel y Palestina, como la del 1991, pero... ¿cuál es el escenario para una solución?España no puede proponer ese tipo de cosas cuando tiene a medio Gobierno llamando genocida y nazi al Gobierno de Israel tres días después de que el país recibiera el peor ataque terrorista que conocemos, con el daño que se ha hecho a civiles. En los noventa estaba Felipe González, no lo que hay ahora.

¿Cómo se hace entonces la mediación?La Autoridad Palestina no tiene ninguna influencia y es conocida por su corrupción, y no tiene una influencia decisiva sobre el pueblo palestino; es parte de la tragedia. Y tampoco te vas a sentar con Hamás. Surgen nombres como Qatar, conocido por sus contactos con Hamás y con Irán. Claro, pero Irán ahora mismo está satisfecho y vuelve a tener el protagonismo dentro del mundo árabe.

¿Ha notado que hay división en la UE en torno a este conflicto?En la UE siempre que hay una crisis al principio hay división, aunque no haya pasado por ejemplo con Ucrania, pero sí pasó con el Covid. Siempre hay una división entre los gobiernos; el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución por mayoría, excepto los votos de Podemos España, con todos votando a favor de una resolución que condena los ataques terroristas de Hamás y también haciéndonos eco del sufrimiento del pueblo palestino. El Parlamento Europeo y la Comisión también. Von der Leyen ha estado en Israel, pero también ha triplicado la ayuda a Palestina. Estamos esperando que los gobiernos se unifiquen, pero el Gobierno español no puede ejercer esa coordinación porque está dividido.