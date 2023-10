Borrell asegura que la UE tiene que "comprometerse" con la solución de los dos Estados ante la guerra entre Israel y Hamás

"El conflicto nos obliga a comprometernos políticamente en la solución de dos estados, que la hagamos real". Así se pronunció este lunes el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, sobre por donde pasa la solución para la guerra entre Israel y Hamás. Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia europea se ha mostrado a favor de que España acoja una conferencia de paz entre Israel y Palestina, tal como pretende el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que la fija, si la idea se acepta, para dentro "de seis meses".

Durante una conferencia en la Escuela Diplomática, Borrell ha lamentado que la UE haya hecho "poco o nada" para la solución de los dos Estados pese a que lleva tres décadas posicionándose por esta vía. En ese punto el Alto Representante hizo una autocrítica que ya pronunció días atrás. Al mismo tiempo, reafirmó que en algunos casos los ataques de Israel sobre Gaza "van en contra del Derecho Internacional".

De hecho, fue bastante crítico hablando del papel de Israel desde hace décadas y aseguró que el territorio ocupado por el país en Palestina es igual "que los territorios ucranianos invadidos por Rusia, conforme al derecho internacional". Borrell incidió en que el territorio ocupado por Israel "se ha multiplicado por cuatro" al tiempo que el territorio palestino "se ha ido encogiendo y dividiendo en zonas inconexas".

El Alto Representante se ha convertido en una de las voces más firmes en torno al conflicto desde los ataques terroristas de Hamás sobre Israel, que empezaron hace ya más de veinte días. La premisa siempre ha sido la misma: condena sin paliativos de los ataques y al mismo tiempo una petición a Israel para que se defienda de acuerdo al Derecho Internacional y Humanitario.

Hace ya unos días insistió desde Estrasburgo en que Europa debe basar la respuesta en cuatro pilares: "Firmeza, humanidad, coherencia política y actitud proactiva para resolver el conflicto". Además, ha querido dejar claro que es "compatible" condenar "los ataques terroristas" y a su vez "condenar los ataques contra la población civil".

Borrell trató de de hacer hincapié, de nuevo, en dónde están los límites de la guerra, porque esta, dijo, "tiene unas reglas" y es necesario tenerlas en cuenta. "Están acuñadas en el Derecho Internacional y lo hemos dicho referidos a otros conflictos. Cortar el agua a una población no es compatible con el derecho de la guerra", explicó. En este sentido, recordó la importancia de los Acuerdos de Oslo y, defendiendo la posición tradicional de la UE, se puso al lado de la solución de dos Estados, como ha hecho este mismo lunes. "Si no paramos el ciclo de la violencia, se volverá a repetir en unos años", avisó.

Con todo, el jefe de la diplomacia europea considera que es clave explorar las vías necesarias para la paz. "No vendrá sola, hay que construirla y la comunidad internacional no ha hecho todo lo que debería haber hecho para llevar a la práctica los acuerdos de Oslo", sostuvo, mientras pedía de nuevo "no responsabilizar a todos los gazatíes de las atrocidades que comete y ha cometido Hamás".

"¿En qué lamentar una tragedia me quita fuerza moral para lamentar otra?", se preguntó Borrell en su turno de réplica, antes de terminar su intervención. "La fuerza moral para condenar algo la tengo si condeno otra cosa igual cuando ha sido hecha en otro lugar, por otra gente quizás más cercana a mí. Y si no comprendemos esto no podemos ser útiles para intentar resolver el conflicto", concluyó. Sobre esto, además, aseguró que la UE "carecería de autoridad moral" si solo denunciase matanzas de civiles en Ucrania, al hilo de la invasión rusa del país.