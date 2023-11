Illa confía en que PSOE y Junts llegarán a un acuerdo: "Somos conscientes de lo que está en juego"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, manifestó este sábado su confianza en que los equipos negociadores de PSOE y Junts alcanzarán un acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y se abrazó a la "máxima discreción" para no informar de cómo avanzan las conversaciones.

En estos términos se expresó después de votar en la consulta a la militancia sobre el acuerdo que el PSOE alcanzó con Sumar para formar un nuevo gobierno de coalición y lograr el apoyo de otras formaciones políticas con el fin de obtener la mayoría necesaria para que Sánchez vuelva a presidir el Ejecutivo. Los resultados se conocerán este sábado sobre las 22:00 horas.

En este contexto, Illa dijo que no tiene "ninguna duda" de que la militancia del PSC "va a saber estar a la altura de las circunstancias y del momento", y dará "cauce" a los resultados de las elecciones del pasado 23 de julio. De este modo, se mostró seguro de que los militantes socialistas apoyarán los acercamientos a ERC y Junts para articular "un gobierno progresista que siga trabajando por la concordia y por la convivencia".

Sobre los últimos acuerdos logrados, entre ellos el de ERC, que recoge una condonación de la deuda catalana que asciende hasta los 15.000 millones de euros; Illa ratificó su "valoración positiva". Y, sobre el que aún está pendiente, el de Junts, expresó su "confianza" en los equipos negociadores.

"Quiero manifestar mi confianza en los equipos negociadores y mi respeto por todas las formaciones políticas que son necesarias para hacer viable y posible este gobierno progresista que articule esta España real, que no es otra que la España diversa. Y también quiero expresar mi confianza en que las cosas llegarán a buen puerto. A partir de ahí, me voy a mantener en una línea de máxima discreción como he hecho estas últimas semanas, justamente a fin de facilitar que acabemos alcanzando los acuerdos que son necesarios", señaló Illa. "Somos conscientes de lo que hay en juego", concluyó.

Por último, preguntado por las investigaciones de la Guardia Civil que apuntan a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, como "coordinadora política" de Tsunami Democrátic, la plataforma que presuntamente causó los disturbios en Cataluña tras conocerse la sentencia del 'procés' en 2019, Illa se limitó a mostrar su "respeto" a las actuaciones judiciales.