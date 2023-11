Los equipos de rescate en Canarias viven los peores meses de la inmigración: "Hemos estado desbordados"

Tras la crisis de los cayucos de 2006 o la oleada de inmigrantes que arribaron en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) en 2018, este 2023 el archipiélago canario está sufriendo nuevamente la llegada de aquellos que se lanzan al mar en busca de una vida mejor. Por ello, Canarias está siendo testigo de un notable repunte de la migración que está poniendo en jaque a los servicios de Salvamento Marítimo y Cruz Roja.

Hasta este pasado 15 de noviembre, 32.436 migrantes habían llegado de forma irregular al archipiélago, a los que hay que sumar los más de 300 que han tocado tierra en los últimos días. El balance total supera ya los 31.678 que arribaron con la denominada crisis de los cayucos de 2006. "La presión ahora mismo es importante, estamos viviendo un momento complejo", detalla a 20minutos Íñigo Vila, Director de Emergencias de Cruz Roja Española, pues desde hace unos meses se está produciendo un incremento sustancial de la llegada de migrantes a las costas canarias.

"Está habiendo un pico importante. La situación de ahora es de mucha actividad y trabajo constante", recalca en la misma línea Mónica Moleiro, directora de Operaciones de Salvamento Marítimo, asegurando que su equipo se encuentra trabajando a destajo para solventar la situación.

Los últimos meses "han sido los peores" debido al aumento de la llegada de cayucos, explica a este medio Enrique Peña, capitán de la Guardamar Polimnia (una de las embarcaciones encargada de los rescates en el Puerto del Rosario, en Fuerteventura). Reconoce, también, que ha habido algunos momentos complicados en los que Servicio Marítimo "se ha visto desbordado" antes de la llegada de refuerzos, lo que ha llevado al personal a hacer "un exceso de horas".

"Podrían ser nuestros hijos"

"Octubre ha roto todos los registros históricos" que se tenían hasta la fecha en Cruz Roja, confiesa Vila, lo que coincide completamente con los datos del Ministerio del Interior. En lo que va de año, la inmigración en el archipiélago ha aumentado en un 118,1% (respecto a 2022), lo que conlleva, inevitablemente, un incremento de situaciones complicadas. Al llegar tanta gente, tras largas travesías, también se ven más "personas en muy mal estado, incluso gente que toca tierra, pero termina falleciendo", lamenta Vila.

"A veces vivimos cosas muy dramáticas que nos llevamos a casa", confiesa de la misma manera Molero. "En algunas ocasiones atendemos a niños que podrían ser nuestros hijos. Esta labor tiene un componente psicosocial bastante complicado", detalla con pesadumbre.

Lamentablemente, "es parte de la situación", reconoce Vila con resignación. Por ello, y ante una situación que se antoja difícilmente evitable, los servicios de rescate solo pueden tratar de ofrecer el mejor servicio posible a todos los migrantes. Como consecuencia, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha visto obligado a reforzar el equipo de Salvamento Marítimo.

Habitualmente su flota está compuesta por 10 embarcaciones Salvamar, que permiten una intervención rápida; dos helicópteros y un avión. Sin embargo, la situación ha provocado que el archipiélago haya tenido que ser equipado con cuatro unidades de Guardamar, otro tipo de embarcación más grande y versátil. De las cinco que existen en España, actualmente cuatro trabajan en Canarias, lo que deja entrever como la situación actual.

En esta misma línea, Cruz Roja también ha tenido que reforzar sus servicios, "adaptando los equipos" a la demanda de trabajo, reconoce Vila, que explica que trabajan con "horquillas respecto a la media de llegadas de las semanas anteriores", aunque asegura que no es una ciencia exacta: "Puede haber momentos de picos o 3-4 días sin llegadas".

¿En qué condiciones llegan?

A pesar de la tesitura actual en torno a inmigración, Vila asegura que la situación no es tan complicada como la de hace cinco años: "Hay que ser realistas, en 2023 todavía no se han visto imágenes como en Arguineguín". La llegada de personas no está siendo tan masiva como en aquel momento, y además, "muchos están llegando en buenas condiciones", detalla la Directora de Operaciones de Salvamento Marítimo.

En este sentido, Moleiro confirma que la tecnología está ayudando notablemente a todos aquellos que llegan desde África, pues ahora "muchos vienen con teléfono satelital". Esta herramienta resulta clave para los rescates, comenta, pues una vez detectada una embarcación, se puede contactar con ella para obtener más detalles que permitan un mejor rescate .

La utilización de equipos de navegación GPS, por su parte, también está siendo clave. Esto permite a las embarcaciones iniciar la travesía con "unas coordenadas y ruta predeterminada", lo que ayuda a que se pierdan menos. "Las condiciones de seguridad son mejores, dentro de la precariedad", concluye Moleiro.

El tipo de embarcación también puede influir relativamente en las condiciones de las personas a bordo. En esta nueva oleada migratoria se ha producido un boom de cayucos. Estas embarcaciones utilizadas para la pesca en algunos países como Senegal, y gozan de "mucha estabilidad y son muy resistentes", detalla Moleiro.

Estos tiene capacidad para aproximadamente 150 o 200 personas, por lo que pueden transportar a más personas que las pateras, más pequeñas, planas e inestables. Asimismo, sus condiciones también son mucho mejores que las neumáticas "que suelen ser simplemente hinchables", y por ende, mucho más peligrosas.

Las embarcaciones son una parte fundamental a tener en cuenta, detalla, pero también hay que sopesar otros factores. "Las condiciones en las que pueden llegar los migrantes dependen del tiempo, de la travesía, del clima, así como del agua o los alimentos que traen", explica a 20minutos Sofía Hernández, Jefa del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas.

Aunque la situación es complicada, y la migración está siendo muy notable, Vila asegura que están trabajando en buenas condiciones, ya que "el sistema de coordinación funciona bien y es fluido", lo que está permitiendo llevar a cabo su labor de forma correcta.