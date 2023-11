La Comunidad de Madrid no ha completado el pago de las mensualidades del bono de alquiler joven correspondientes a 2022 a lo largo del mes de octubre. El Gobierno regional se había comprometido a lo largo de ese mes a girar las transferencias a los 11.477 menores de 35 años a los que le ha concedido la ayuda de 250 euros, que se sufraga con fondos estatales pero que gestionan las autonomías, pero de los datos que ha facilitado este jueves en la Asamblea el responsable de Vivienda se desprende que no se ha terminado de hacer frente a esas entregas.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha detallado que de los 11.477 bonos concedidos en Madrid, ya se han pagado o "propuesto para el pago" un total de 7.107 bonos de alquiler. Los restantes se encuentran en diferentes situaciones administrativas y aún están por transferirse los fondos.

A 3.645 beneficiarios se les ha requerido que presenten más justificantes y papeles porque, según ha señalado Rodrigo, en su día "no presentaron la documentación correcta". Otros 301 han perdido el derecho al cobro "por no atender a los requerimientos", ha agregado el consejero, mientras que otras 330 personas "no pueden cobrar aún" porque no se ha publicado la convocatoria. Además, los técnicos del área de Vivienda han detectado 97 expedientes a los que "no les corresponde" el bono de 2022.

"La gestión se está haciendo de forma adecuada con todas las garantías y con la mayor seguridad jurídica posible", ha esgrimido Rodrigo, a la vez que ha defendido su gestión. "Estamos haciendo un enorme esfuerzo para abonar las cantidades pendientes lo antes posible", ha dicho.

La oposición, sin embargo, no ha escatimado en críticas al Ejecutivo. "Sacaron la convocatoria mal, la sacaron tarde y ahora usted sabe que están incumpliendo las bases", ha comenzado diciendo el diputado Pablo Padilla. El parlamentario de Más Madrid ha comparado la gestión de la ayuda al alquiler con la de las becas comedor, un proceso que presentó cuantiosas incidencias al inicio del curso escolar.

"Más de 4.000 jóvenes aún no han recibido los pagos correspondientes al año 2022", ha añadido Padilla para zanjar: "esto sólo tiene un nombre y se llama maltrato institucional". "En vez de pedir perdón, saca pecho", ha insistido el diputado, que ha opinado que los jóvenes que han resultado beneficiarios del bono en Madrid han sido sometidos a "un infierno burocrático". "Se han visto metidos en una maraña de subsanaciones, mentiras y falta de información", ha lamentado.

"Si tan mal lo estamos gestionando, gestiónenlo ustedes con sus socios del Gobierno de coalición y no les pasen el marrón a las comunidades", ha contestado el consejero Jorge Rodrigo, para referirse al bono joven de alquiler como una "medida electoralista e insuficiente" que sólo llega al 1% de los menores de 35 años que viven de alquiler en Madrid.

Protesta este sábado

Los principales afectados por los retrasos en los pagos son miles de jóvenes residentes en la región que no han percibido las ayudas a pesar de que las tienen concedidas desde hace meses. Para denunciar esta situación hace tiempo que se organizaron en la 'Plataforma de Afectadxs por el Bono Joven Alquiler de la CAM' y hace unas semanas que organizan una concentración de protesta junto al Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Será el sábado 4 de noviembre a las 12.00 horas en la Puerta del Sol, frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, para protestar "contra el desastre del bono joven" y "por unos alquileres dignos y estables". "Exigimos medidas urgentes e inmediatas para paliar la escalada de precios incontrolada", reclaman los organizadores. "No queremos subvenciones, queremos alquileres dignos y estables. Una vivienda de calidad. Un futuro vivible para todos", agrega la convocatoria.