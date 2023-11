Cuarenta y ocho horas después de la presentación del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2024 los partidos de la oposición ya han tenido oportunidad de comenzar con el estudio de las cuentas elaboradas por el Gobierno regional. Más Madrid y el PSOE ya han anunciado que presentarán enmiendas a la totalidad porque no están de acuerdo con la distribución del gasto, mientras que Vox deja la puerta abierta: hará un estudio "en profundidad" antes de tomar una decisión, aunque el partido ya ha adelantado que no están de acuerdo con el aumento del gasto cercano al 20%.

"Si saben contar, que no cuenten con nosotros", ha avanzado Mónica García sobre el voto en contra de Más Madrid al proyecto. "Son una estafa y traicioneros con los intereses de los madrileños", ha opinado García sobre los Presupuestos, de los que ha dicho que son de "récord" en "incumplimiento" y dotan de forma insuficiente las carteras de Educación y Sanidad.

"En Sanidad se han presupuestado 1.000 millones menos de lo que se ha gastado este año", ha señalado la jefa de la oposición madrileña, que además se ha referido a que en las Cuentas, año tras año, aparecen "compromisos" que luego no se materializan. "Hay centros de salud prometidos hace 15 o 20 años: están en los presupuestos, pero no lo en los barrios", ha lamentado, para hablar de "incumplimientos flagrante".

El portavoz socialista, Juan Lobato, ha confesado que "no hay manera" de que su grupo no presente una enmienda a la totalidad a las Cuentas. "Nosotros pedimos que la inversión en Sanidad sea de un 10%", ha señalado el también secretario general del PSOE, que también ha lamentado que de inicio en este área se presupueste menos de lo que se suele gastar al final del ejercicio.

"La dotación de Educación crece la mitad de lo que crece el Presupuesto", ha insistido el portavoz, que en cualquier caso ha confesado que hay dos apartados que le han llamado "la atención" para bien. Se trata de la partida "mínima" para poner en marcha el proyecto para fomentar actividades extraescolares que fomenten la conciliación familiar y de los fondos que se han movilizado para empezar a construir la Ciudad de la Justicia de la capital. "El Presupuesto no sirve para mejorar la calidad de los madrileños", ha zanjado Lobato.

Rocío Monasterio, de Vox, ha confesado que no ha tenido tiempo de "desgranar" en profundidad las Cuentas, pero que su grupo ya ha visto algunos aspectos que para nada les satisfacen. "Los madrileños no necesitan que se gaste un 20% más, necesitan bajadas de impuestos para llegar a fin de mes", ha aseverado.

La portavoz ha tildado de "intolerable" la descongelación salarial para los altos cargos después de 13 años, que podría traducirse en una subida si el Gobierno central aplica una mejora equivalente para el año que viene, porque no va en línea con su reclamación de reducción de gasto político.

"El gasto en fundaciones pasa de 200 a 600 millones", ha censurado acto seguido Monasterio, que ha trasladado que a su juicio es "una pena" que Vox no esté dentro del Gobierno autonómico. "Les habríamos ahorrado dinero a los madrileños", ha asegurado.

Monasterio no ha desvelado si su grupo presentará una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de Isabel Díaz Ayuso, es una decisión que tomarán una vez que hayan completado el análisis en profundidad del proyecto. "No se pueden hacer Presupuestos en contra de la realidad", ha zanjado, en cualquier caso, la otrora socia prioritaria del PP en Madrid para aprobar las Cuentas. Este año, la mayoría absoluta que le concedieron las urnas a los 'populares' el 28-M hace que no tengan que depender de nadie para sacarlas adelante.