Miles de jóvenes llevan seis meses a la espera de recibir el bono alquiler en Madrid

La Comunidad de Madrid informó que empezaría a pagar a los primeros beneficiarios del bono alquiler joven en junio. Sin embargo, ninguno de estos 11.072 jóvenes han cobrado todavía. "Los expedientes se encuentran en la unidad de intervención, la encargada de comprobar que todo esté correcto, pero no se puede dar una fecha concreta para el cobro", informan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.

"Aparte de cobrar, lo que queremos es que sean claros con nosotros y dejen de darnos largas", expone Miriam, una de las personas que espera recibir el pago de esta ayuda. Dos meses han pasado desde que 20minutos expuso la situación en la que se encontraban miles de jóvenes en Madrid. Los 8.222 beneficiarios que se encontraban en esta situación han aumentado hasta los 11.072 con la publicación de los últimos listados, pero la situación continúa siendo la misma: a la espera de cobrar esta ayuda de 250 euros mensuales y con escasa información por parte de la administración.

"Nefasta", “desorganizada” o “nula” son algunos de los adjetivos con los que estos jóvenes califican la comunicación con la administración. "Un día te dicen que han pagado y al siguiente te dicen que no saben nada", "No hay comunicación, no existe. Lo último que publicaron lo borraron pasadas las elecciones y luego no hay respuesta, llamas al 012 y cada agente te dice algo diferente", comenta Josselyn, una de las jóvenes que espera el pago. "Soy madre y este bono era un respiro económico para mi familia, ahora se ha vuelto una pesadilla, lo único que pedimos es una fecha, que nos digan la verdad", expone.

Desde la Comunidad de Madrid se explicó que "el trámite se está ralentizando debido a la ingente carga administrativa, además de la tarea de subsanar expedientes incompletos y recabar la información que falta". Además, añadían que en el procedimiento estaba influyendo "la complejidad de las bases regulatorias del Estado que han enmarañado la tramitación".

Cientos de jóvenes han empezado a movilizarse

Jaime se encuentra entre los 200 primeros que solicitaron la subvención para el alquiler, pero al igual que el resto, la información que ha ido teniendo es escasa: "Desde que pedí la ayuda, ha sido una constante en mi vida acceder diariamente a la carpeta ciudadana, a la prensa escrita y a Twitter buscando novedades. Cientos de llamadas al 012, incontables emails a diferentes organismos, todo para recibir respuestas o información incompleta, imprecisa y vaga o directamente negativas para atenderme", relata.

En la página oficial de la Comunidad de Madrid, donde se vuelca toda la información relacionada con el bono alquiler joven, se publicó en mayo que estaban tramitando los pagos, sin embargo, esta información fue eliminada a principios de junio.

Ante esta situación, cientos de estos jóvenes se han organizado para presionar a la administración y recibir una respuesta que resuelva todas sus dudas. Para ello, han lanzado una campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org. Además, se han movilizado en redes sociales como Twitter bajo en hashtag: #Madridnopagaelbonoalquiler.

"Esta ayuda nos servía para vivir más desahogados"

Hace seis meses, el 24 de enero, se publicaba el primer listado con los nombres de los beneficiarios de esta ayuda. Tras él han salido cuatro más, junto a los listados para subsanar errores. El bono alquiler se configuró como una ayuda subvencionada por el gobierno central y gestionada por las comunidades autónomas. En el real decreto del 18 de enero de 2022 se aprobó esta medida para que los menores de 35 años pudieran emanciparse a pesar de los elevados precios del alquiler y los salarios reducidos.

"El alquiler en Madrid es cada vez más caro y esta ayuda nos servía para vivir un pelín más desahogados, pero se está convirtiendo en un calvario. No es normal que no nos abonen el dinero del 2022, nadie sabe nada", añade Arantxa, una de las jóvenes que apareció en los primeros listados. En el texto legal se menciona que la ayuda tendrá un pago periódico, preferiblemente mensual. Sin embargo, no establece ningún plazo para realizar los ingresos.

La situación se está volviendo frustrante para muchos, como es el caso de Noelia, que dedica más del 40% de su suelo a pagar un alquiler de 785 euros. "Desde que lo pedí ha sido un calvario, esto genera estrés y frustración: el no saber cuando te va a llegar el dinero para poder sobrevivir en Madrid", comenta.

Los fondos para atender las ayudas del alquiler, correspondientes al año 2022, fueron transferidos en su totalidad a la Comunidad de Madrid el día 31 de diciembre de 2022, con un total de 31.800.000 euros. Y las partidas para el año 2023 ya se están enviando, según informan fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Solo queda que la administración autonómica transfiera los pagos a los miles de beneficiarios que llevan a la espera todos estos meses.