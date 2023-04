Unos 8.200 jóvenes son beneficiarios del bono alquiler en Madrid, pero ninguno ha cobrado

El pasado 24 de enero la Comunidad de Madrid hacía públicos los primeros listados donde aparecían aquellas personas beneficiarias del bono alquiler joven, un total de 3.400 personas. Ahora se ha vuelto a publicar en abril otro listado con 4.822 nuevas personas a las que también se les ha adjudicado la ayuda. Sin embargo, a pesar de la buena noticia que esto pudo suponer en un principio, estas 8.222 personas siguen sin recibir los 250 euros mensuales de ayuda.

Marc es uno de los jóvenes menores de 35 años que en enero vio su nombre reflejado en los primeros listados. Ya han pasado tres meses desde entonces y, como él, muchas otras personas continúan esperando. "Yo me independicé porque contaba con esta ayuda para poder pagar mi piso, ahora estoy tirando de mis ahorros porque la ayuda del bono alquiler joven no llega. Voy a tener que presentar los siguientes recibos cuando aún no he cobrado lo de 2022", nos explica Marc, "lo están gestionando fatal, desde el 012 no saben nunca nada y te redirigen a la página general del bono donde no hay nada nuevo".

Esta ayuda se destinó para que los jóvenes pudieran emanciparse, a pesar de los elevados costes del alquiler de vivienda y de los bajos salarios que de media perciben. Tan solo en la Comunidad de Madrid se han presentado 19.312 solicitudes.

"Preguntas, cuándo llegará el pago y nadie sabe nada"

La concesión de esta ayuda fue publicada el 18 de enero de 2022 en el Real Decreto que aprobó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Hasta el 14 de septiembre de este mismo año, la Comunidad de Madrid no aprobó la autorización para la concesión directa de esta subvención, abriendo el plazo para solicitarla al día siguiente de la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Carlos fue uno de los que pudieron realizar el trámite y vio su nombre publicado en el segundo listado, también el día 24 de enero. Desde entonces, la información que ha tenido sobre la ayuda ha sido escasa. "Yo pensaba que tras el anuncio de los beneficiarios el ingreso se realizaría en poco tiempo, pero sigo esperando, me levanto por las mañanas con ansiedad por ver si he recibido el pago", "en marzo me dijeron que entre el día 1 y 15 de abril me iban a hacer el ingreso, que sino estaba en esas fechas volviera a preguntar, pero nunca me llegó nada", explica para 20minutos. "Esto me genera desconcierto y desesperación, sobre todo el tema de la falta de información, en el 012 no saben nunca nada, yo he agotado todos los canales de comunicación posibles", continúa diciendo Carlos.

Carlos uno de los beneficiarios del bono alquiler joven en Madrid que no ha recibido la ayuda. Elena Buenavista

Según el Real Decreto y el acuerdo de Madrid que autoriza la subvención, la ayuda de 250 euros del bono alquiler joven se configura en un pago periódico, preferiblemente mensual. A pesar de lo que se marca en el papel, se está incumpliendo con el abono de esta ayuda. En otras Comunidades Autónomas, los pagos ya se están realizando como en Cataluña, Valencia o Canarias. Aunque en otras como Castilla y León también están presentando un retraso en los pagos.

La Comunidad de Madrid pretende comenzar a pagar a los primeros beneficiarios lo antes posible, aunque no da una fecha concreta. "El trámite se está ralentizando debido a la ingente carga administrativa, además de la tarea de subsanar expedientes incompletos y recabar la información que falta", según informan fuentes de la Consejería Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. Las mismas fuentes añaden que también está influyendo "la complejidad de las bases regulatorias del Estado que han enmarañado la tramitación".

Los fondos para atender las ayudas del alquiler, correspondientes al año 2022, fueron transferidos en su totalidad a la Comunidad de Madrid el día 31 de diciembre de 2022, con un total de 31.800.000 euros. Y las partidas para el año 2023 ya se están enviando, según informan fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

"He tenido que volver a casa de mis padres"

La espera para recibir el pago y la falta de información ha forzado a algunos jóvenes a tener que volver a convivir con sus padres. "Me quedé sin trabajo y con el paro era imposible pagar el alquiler sin verme con el agua al cuello", "he tenido que volver a casa de mis padres en Canarias e intentar ahorrar un poco y esperar a que llegue la ayuda para volver a empezar en Madrid, buscando otra vez piso, con lo difícil que es", relata Aytami, otra de las personas que sigue sin recibir información sobre esta ayuda. En su caso personal, él comenta que durante la tramitación de la ayuda tuvo problemas "a veces no se sabe dónde o cómo pedir cierta documentación, yo sin la ayuda de muchos comentarios de usuarios de Twitter no podría haber hecho correctamente la solicitud".

Y es que, además de la falta de comunicación por parte de la administración, en muchas ocasiones los ciudadanos también se ven asolados por trámites administrativos complejos y formulados con un lenguaje poco claro que dificulta la comprensión. Todos estos elementos funcionan como trabas para realizar las gestiones y trámites del bono alquiler.

"La ayuda nos viene bien ahora"

"Si pedimos una ayuda es porque el alquiler está caro, la ayuda nos viene bien ahora, que nos la ingresen mes a mes porque yo tengo que pagar mi alquiler", cuenta Mila, maestra en paro que, a pesar de tener la oposición aprobada con buena nota, llega a final de mes porque da clases particulares. Mila llamó hace cuatro semanas al 012 donde le explicaron que "aún queda mucha gente por subsanar errores y que iban a publicar otro listado con nuevos beneficiarios". El listado sobre las personas que debían subsanar errores se publicó el pasado 27 de febrero, donde se daba un plazo de 10 días para presentar la documentación necesaria, plazo que ya ha finalizado.

Marc y Carlos tienen en común la misma rutina diaria: revisar el estado de su expediente, para comprobar si se ha producido algún cambio. Sin embargo, este continúa como al principio: en tramitación.