Está a punto de llegar e, incluso, podría ser una cuestión de horas. Esa es la conclusión que se extrae de las últimas palabras que Travis Barker ha dicho en el nuevo episodio del último podcast en el que ha participado, One Life Once Chance With Toby Morse, donde además ha dado a conocer el posible nombre que le pondrán él y su esposa, Kourtney Kardashian, al bebé.

El baterista del grupo Blink-182 explicó que, de hecho, el pequeño ya debería habr venido al mundo. "Había un concierto benéfico en Hawái al que teníamos que haber ido, pero coincidía con la semana en la que Rocky nacía", dijo Barker para sorpresa de los presentes, confirmando el nombre que se venía rumoreando las últimas semanas.

Por eso mismo se apresuró a explicar que, como no llegó, el bebé habría de nacer o bien elmismo día de Halloween —es decir, este martes, cosa que no ha salido a la luz que haya ocurrido— o bien en la primera semana de noviembre, por lo que en estos momentos él y la mayor de las hermanas Kardashian se encuentrán en la cuenta atrás para el parto dentro del embarazo.

El presentador no dudó entonces en preguntarle por el nombre completo del pequeño, de quien ya se sabía por la fiesta gender reveal que realizaron que sería un niño. "Rocky Thirteen Barker", reafirmó el batería, si bien no especificó si el "Thirteen" será con letras o bien el número, dado que significa 13.

Con lo que sí bromeó el músico de 47 años, dado que el nombre de Rocky remite claramente al mundo del boxeo y del cine, es que el bebé se está preparando para salir del útero de Kourtney Kardashian, de 44 primaveras, "dando patadas frontales y haciendo flexiones".

Es un nombre, además, que ha generado divisiones, hasta el punto de que era una de las opciones que barajaban, aunque Travis siempre lo tuvo claro. Cuando se lo dijo a su hija Alabama en otro podcast, esta no dudó en calificarlo como una "mala" elección.