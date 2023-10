Chris Brown, demandado por darle una paliza a un productor musical en un altercado en Londres

A través de unos documentos judiciales que ha obtenido el portal de noticias Page Six ha salido a la luz una nueva demanda contra Chris Brown. En este caso, un productor musical ha acusado al rapero, ya condenado anteriormente por malos tratos a Rihanna —así como acusado de varios delitos de violación y de agresiones—, de haberle propinado una paliza en un club nocturno de Londres a principios de este mismo año.

Se trata de Amadou Abe Diaw, quien en dichos documentos asegura que Chris Brown "le infligió graves y duraderas lesiones" después de propinarle un fuerte "golpe en la cabeza" con una botella de tequila de la marca Don Julio 1942 el pasado febrero. Los hechos tuvieron lugar en el Tape London, cerca del barrio del SoHo.

Asimismo, en la demanda se añade que el cantante de canciones como Under the Influence o Gimme That procedió inmediatamente después de que Diaw cayera al suelo a "pisotear sin piedad" al productor y a darle patadas en la espalda y en la nuca, lo que lo dejó inconsciente durante 30 segundos.

Dichos "golpes aplastantes", siempre según la versión del demandante, acabaron por hacer que el ejecutivo de Onegodmusic tuviese que ser trasladado al hospital, donde el informe médico habla de "laceraciones en la cabeza y ligamentos desgarrados en una pierna". La demanda de Diaw incide en que las lesiones físicas pueden ser permanentes y que supuestamente "sufrió una grave trauma y una angustia emocional permanente".

Además, Diaw añade en los documentos que, después del incidente, Brown, de 34 años, participó en una "conducta difamatoria al difundir rumores falsos" sobre él y sobre sus clientes, en un intento de que fuese conocido como un estafador y un ladrón para dañar sus relaciones profesionales.

Amadou Abe Diaw reclama por todo ello daños y perjuicios, así como ha solicitado que el juicio sea con jurado. Aunque el citado medio ha intentado ponerse en contacto con los representantes y con el abogado de Brown, no han recibido respuesta.