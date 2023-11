Así es Francesca, la hija pequeña de Martin Scorsese que hace triunfar a su padre en redes sociales

Próximo a cumplir los 81 años —lo hará el próximo 17 de noviembre—, Martin Scorsese es considerado prácticamente de forma unánime entre la comunidad cinéfila como uno de los mejores directores de la historia. Su última película, Los asesinos de la luna, basada en la novela homónima de David Grann, ha cosechado unas muy buenas críticas que pueden suponer para él una nueva nominación al Oscar. Y quién sabe si el premio. Y, además, ya tiene un nuevo proyecto en mente: The Wager, la historia de un motín en el siglo XVIII, nuevamente basada en un libro de Grann y también de nuevo con DiCaprio en el papel principal.

Pero una de las grandes sorpresas par muchos fans del cineasta ha sido descubrirle en una faceta mucho más natural, humorística y, sobre todo, paternal: como protagonista de los vídeos virales de Tik Tok que su hija pequeña, Francesca Scorsese, ha ido subiendo, haciendo a su padre más y más partícipe de los nuevos medios y acercándole aún más a un público joven. En concreto, de la Generación Z, a la que pertence Francesca, que casualmente cumple años un día antes de su padre, el 16 de noviembre, y que este 2023 soplará 24 velas.

Marty, como le conocen su amistades —y como se hace llamar en los rodajes, exceptuando un actor que se negó por el respeto que le tenía, John C. Reilly—, ha estado casado en cinco ocasiones: con la actriz Laraine Marie Brennan entre 1965 y1971 y con quien tuvo a su primera hija, Catherine Terese Glinora Sophia; luego dos años con la periodista Julia Cameron (de 1976 a 1978), matrimonio del que nació Domenica Cameron, su segunda hija; al año siguiente se desposó en terceras nupcias con la también intérprete Isabella Rossellini, aunque se divorciaron en 1982; con la productora de cine independiente Barbara De Fina, entre 1985 y 1991; y, por último y desde 1999, con la editora Helen Schermerhorn Morris.

Es con esta última con quien tuvo a Francesca Scorsese, el mismo año que iniciaron la relación. Martin Scorsese tenía 57 años. "Mi infancia fue como la de cualquier otra niña, pero con muchísimas niñeras. Con mi padre siempre rodando fuera de casa y mi madre enferma de Parkinson, es que tenía que ser así", ha llegado a declarar. Eso sí, también visitaba a su padre en los sets de rodaje y llegó a realizar cameos en varias cintas de su padre, que ha hecho lo propio con varios miembros de su familia a lo largo de los años.

Así, Francesca tiene en su corta filmografía haber aparecido en Infiltrados, El aviador, La invención de Hugo, un anuncio junto a Timotheé Chalamet o en la serie, producida por Marty para HBO, Boardwalk Empire. Entre tanto, cuando llegó a la adolescencia, le seguía llamando tanto el mundo del cine que se quedaba con su padre viendo películas —ha explicado que en ocasiones Scorsese las utilizaba para que viera reflejado en la pantalla algún aspecto de su vida en ese momento, y cita cintas míticas como Ciudadano Kane o Pather Panchali (La canción del camino)—.

Ha acabado, por tanto, estudiando el grado de la Escuela de Artes Tisch, perteneciente a la Universidad de Nueva York, dedicado al séptimo arte, como su padre. Y, además, por ahora está cultivando todas sus vertientes: desde la actuación —apareciendo en We Are Who We Are, la serie del director Luca Guadagnino para HBO Max, así como en la película Almost Paris, dirigida por su hermana, Domenica Cameron-Scorsese— a la dirección, pues presentó en el Festival de Cannes su más reciente cortometraje, Fish Out of Water, su tesis y el segundo qu realiza después de uno de terror titulado Crimson Ties, que recibió buenas críticas.

Aun con todo, si se ha hecho famosa Francesca ha sido por los vídeos con su padre en Tik Tok, de quien ha dicho que se ha mostrado muy sorprendido de la rapidez con la que se puede editar una escena y estar disponible para verla en todo el mundo. Su labor como community manager de Martin Scorsese ha hecho, además, que se haya abierto cuentas en Instagram y Letterboxd, siendo en esta última el perfil con mayor número de seguidores.

"Me costó un poco convencerle para que se abriera Instagram y mostrase su lado más desconocido. La gente tiene una idea de él como una rica celebrity, con el glamour de Hollywood, pero nadie veía el verdadero lado de Martin Scorsese: el hombre que tiene a su mujer enferma de Parkinson, un ser humano que adora a los perros, y un hombre que llora y se preocupa por sus seres queridos. Es una estrella, está claro, pero también una persona muy divertida y llena de amor hacia su familia y sus amigos. Me parecía muy bonito que lo mostrase al mundo", declaró.

Además, los vídeos que hace con él se vuelven casi siempre virales, como el que ha rodado junto a su Schnauzer, al que llama Oscar, para que interprete un papel en su próxima cinta y en el que le hace interpretar diversas emociones caninas antes de darle "el papel", o en el que descubre parte de la jerga juvenil actual. "La gente de la que se rodea lo mantiene bastante joven. Cuando DiCaprio le envía un mensaje de texto y lo llama GOAT [Great Of All Time, "el mejor de todos los tiempos"], lo llama 'hermano', se ve que son amigos", ha explicado.