Martin Scorsese explica por qué funciona su relación con Leonardo DiCaprio: "Le importaba todo un bledo"

Los asesinos de la luna (2023) llegó el pasado 20 de octubre a las salas de cine de todo el mundo y desde entonces se ha convertido en uno de los acontecimientos cinéfilos del año. La colosal obra de tres horas y media dirigida por un Martin Scorsese que no piensa retirarse, está ambientada en los años 20 y centrada en la tribu de los Osage, y para relatar la historia del los nativos americanos en Oklahoma, el director de El irlandés (2019) ha contado con dos de sus más estrechos colaboradores y amigos: Leonardo Di Caprio y Robert de Niro.

La película basada en la novela homónima de David Grann, autor que también baraja adaptar Martin Scorsese para su próximo proyecto, marca la sexta colaboración entre el realizador de Taxi Driver (1976) y el protagonista de El renacido (2015). Más de 20 años de trabajos que comenzaron en 2002 con Gangs of New York, continuaron cada dos años con El aviador (2004) e Infiltrados (2006) y siguieron con Shutter Island (2010) y El lobo de Wall Street (2013). Ahora, una década después, Leonardo DiCaprio regresa bajo la dirección del maestro neoyorquino, cuya relación no podría ser mejor a pesar de la diferencia de edad.

¿Cómo se conocieron Martin Scorsese y DiCaprio?

En una entrevista para la CNN, Martin Scorsese relata cómo conoció al actor en la década de los 90 a través de Robert De Niro, quien obligó a DiCaprio a llevar implantes en el culo para interpretar Ernest Burkhart: "Me lo presentó cuando hicieron juntos Vida de este chico (1993). En esa época, De Niro no solía presentarme a otros actores [...], pero en este caso me dijo que era muy bueno y que debía trabajar con él".

Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese en el rodaje de 'Gangs of New York'. Cinemanía

La primera vez que se vieron en persona fue gracias al equipo de Gangs of New York, concretamente a través de Mike Ovitz, representante de Paul Newman y Michael Jackson, y Rick Yorn, que ha producido muchas películas de Scorsese. La fama de Titanic (1997) y otras películas de DiCaprio a finales de los 90 y principios de los 2000, como Atrápame si puedes (2002), llevaron al director a contar con él para la película ambientada en la Gran Manzana durante el siglo XIX.

La película que unió a Scorsese y DiCaprio

La siguiente película que hicieron ambos fue una de las cintas más taquilleras de Scorsese, El aviador (2004), biopic del aeronauta y productor cinematográfico Howard Hughes, y fue en ese rodaje cuando los dos entablaron la relación tan especial que mantienen hoy en día: "Ahí supimos que aunque tiene 30 años menos que yo (en realidad son 34), tiene las mismas sensibilidades", afirma el realizador, que además lo ejemplifica: "Me está hablando del libro de alguien y luego viene y me habla de música de 1943, con la que yo crecí"

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio en el rodaje de 'Shutter Island' (2010) Cinemanía

Pero no solo los gustos en común son la razón de la estrecha relación entre director y actor, ya que al realizador de Uno de los nuestros (1990) le encanta "el hecho de que parecía que le importaba todo un bledo", sobre todo durante sus dos primeras películas juntos, aunque "en realidad estaba siendo muy valiente".

Scorsese ayudó a cambiar la percepción sobre DiCaprio

Scorsese, que acabó harto de DiCaprio en el rodaje de Los asesinos de la luna, cree que ayudó al protagonista de No mires arriba (2021) a cambiar su imagen como intérprete: "Lidiaba con muchas cosas [...] Cuando viajas alrededor del mundo lo que ves son fotos suyas en sus personajes más jóvenes, le quedaba mucho para cambiar aquello. Quizás trabajar conmigo en El aviador o Infiltrados le permitió hacerlo".

Eso sí, el neoyorquino asegura que hace falta una gran dosis de talento para conseguirlo, y el actor la tiene: "puede que quieras hacerlo, pero también tienes que poder, y él puede porque es muy bueno", dice un Martin Scorsese que "también aprende" de Di Caprio pero que no termina de explicarse todo lo que han vivido: "Quizá maduramos juntos, no puedo entender cómo funciona, pero nos divertimos".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.